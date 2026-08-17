الإغاثة الإسلامية عبر العالم تسلم وزارة الصحة بسنار مساعدات طبية

تسلمت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار اليوم محاليل وريدية ومستهلكات طبية وأدوية متنوعة من منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم.

وقدم مفوض العون الإنساني بالإنابة موسى محمد أحمد صوت شكر لمنظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم وتدخلاتها المستمرة في ولاية سنار، داعيا لمزيد من التدخلات خاصة في مناطق الهشاشة.

من جهتها أشادت الأستاذة فاطمة محمد عبد الحليم مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الاساسية بجهود منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم لدعمها المستمر لوزارة الصحة.

من جانبه أكد ممثل منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم شرف الدين محمد أن دعمهم للمفوضية ولوزارة الصحة لن يتوقف، مثمنا التعاون الكبير للمفوضية ووزارة الصحة مع المنظمة دعما للمتأثرين من الحرب.

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