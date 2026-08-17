منظمة الشهيد بالشمالية تواصل تنفيذ مشروعات دعم اسر الشهداء

بدأت اليوم بدنقلا أعمال الملتقى النصف سنوي لتقييم وتقويم أداء منظمة الشهيد بالولاية الشمالية تحت شعار: (وفاء للشهداء ومواصلة لمسيرة العطاء) ويستمر الملتقى حتى يوم غد الثلاثاء.

وأكد مدير منظمة الشهيد بالولاية الشمالية العميد (م) عمار الفكي عبد الصمد لدى مخاطبته فاتحة أعمال الملتقى ان الملتقى يهدف الى تقييم وتقويم أداء المنظمة خلال الفترة السابقة ودعم الإيجابيات وتلافي السلبيات والوقوف على مدى تنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات المنفذة لأسر الشهداء.

وأشار الى ان المنظمة تخطط لتنفيذ المشاريع الانتاجية بعد أن فرغت خلال النصف الأول من العام 2026 من تنفيذ المشاريع الاستهلاكية. وأضاف ان المنظمة ماضية بدعم من حكومة الولاية والشركاء في رعاية أسر الشهداء.

وقال إن برنامج الملتقى يتضمن مناقشة تقارير أداء المحليات للفترة الماضية والتطابق الإحصائي وكذلك تكريم أبناء اسر الشهداء بمحلية دنقلا وإقامة منتدى إعلامي.

سونا