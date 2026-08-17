والي الشمالية يبحث مع اتحاد نقابات العمال قضايا العاملين ومتأخراتهم

التقى والي الولاية الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، اليوم وفد اتحاد نقابات عمال الولاية، حيث بحث اللقاء عدداً من القضايا المتعلقة بالعاملين وحقوقهم.

وقدم وفد الاتحاد في مستهل اللقاء التهاني لوالي الولاية بمناسبة العيد الثاني والسبعين للقوات المسلحة السودانية، مشيداً بالانتصارات التي تحققها القوات المسلحة والقوات المساندة لها في محاور العمليات.

وقال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال الولاية، مرتضى عبد الكريم، في تصريح عقب اللقاء، إن النقاش تطرق إلى سداد متأخرات العاملين وتطبيق المنشورات المالية، إلى جانب مقترح الاتحاد الخاص بإنشاء محفظة لقوت العاملين، بهدف الإسهام في تخفيف أعباء المعيشة عن العاملين وأسرهم.

وأوضح أن والي الولاية وعد بسداد جميع متأخرات العاملين بنهاية العام الجاري، إلى جانب توجيه الجهات المختصة بإعداد دراسة حول قيام محفظة قوت العاملين.

وأشاد الوالي خلال اللقاء بمساهمات اتحاد نقابات عمال الولاية في دعم القوات المسلحة في معركة الكرامة، من خلال تسيير قوافل كسوة الشتاء ووجبة الخريف، مؤكداً أهمية مواصلة هذه المبادرات الوطنية.

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