منتخب الشباب لكرة القدم يتوجه إلى رواندا استعدادًا لكأس سيكافا

توجه صباح اليوم على شركة بدر للطيران وفد منتخب الشباب لكرة القدم متوجهاً إلى جمهورية رواندا، وذلك في إطار التحضيرات للمشاركة في منافسات بطولة كأس سيكافا (تصفيات كأس امم افريقيا تحت 20 سنة) المقرر انطلاقها في شهر سبتمبر المقبل في جمهورية تنزانيا.

وضمت البعثة الجهازين الفني والإداري، بقيادة المدرب صلاح نور الدين الفنج، إلى جانب المدربين سامي زيادة ونادر ومدرب الحراس ابوبكر الشريف.

وكانت كافة الترتيبات الإدارية والفنية قد اكتملت، فيما انتظم جميع اللاعبين في صفوف المنتخب تمهيداً للدخول في المرحلة الأخيرة من الإعداد، وضمان أفضل تحضير للاستحقاق الإقليمي المقبل.

ويأمل المنتخب في الاستفادة من فترة وجوده في رواندا، ورفع جاهزيته الفنية والبدنية قبل انطلاق منافسات البطولة.

سونا