وزير الخارجية يبدأ زيارة إلى الكويت على رأس وفد رفيع

بدأ وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير محي الدين سالم، زيارة رسمية إلى دولة الكويت الشقيقة، مبعوثاً من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد، حاملاً رسالة منه إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

ويرافق وزير الخارجية وفد يضم وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم، ومحافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني حسن التوم، وعدداً من كبار المسؤولين بالدولة، وتستمر الزيارة حتى الحادي والعشرين من أغسطس الجاري.

وتتناول الرسالة التي يسلمها وزير الخارجية خلال الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها.

ومن المقرر أن تبحث جلسة المباحثات المشتركة بين وزيري الخارجية آفاق العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يلتقي وزير المالية بنظيره الكويتي، إلى جانب عدد من مديري الصناديق ومؤسسات التمويل الكويتية والعربية في الكويت، فيما تلتقي محافظ بنك السودان المركزي نظيرها الكويتي وعدداً من مديري المؤسسات المالية والمصرفية والائتمانية، لبحث آفاق جديدة للتعاون المصرفي وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين خلال المرحلة المقبلة.

وقال سفير السودان لدى دولة الكويت عوض الكريم الريح بلة، في تصريح لوكالة السودان للأنباء، إن الزيارة تمثل أول تواصل رسمي رفيع المستوى منذ فترة طويلة، في ظل تداعيات الحرب التي تشنها مليشيا الدعم السريع على السودان، والتوترات التي شهدتها منطقة الخليج.

وأضاف أن الزيارة تأتي في إطار التضامن والمساندة لدولة الكويت، وتحريك العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أن الكويت، رغم انقطاع التواصل المباشر خلال الفترة الماضية، ظلت حاضرة في المشهد السوداني من خلال ما واصلت تقديمه من مساعدات إنسانية قيّمة، كان لها أثر بالغ في تخفيف معاناة ملايين السودانيين خلال فترة الحرب.

سونا