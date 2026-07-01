الميناء الجنوبي يستقبل 30 باخرة ويتداول أكثر من 26 ألف حاوية مكافئة في يونيو

حققت محطة الحاويات بالميناء الجنوبي بهيئة الموانئ البحرية أداءً تشغيلياً متميزاً خلال شهر يونيو 2026م، حيث استقبلت 30 باخرة، توزعت بين 15 باخرة حاويات و15 باخرة غير مخصصة للحاويات، في مؤشر يعكس انسيابية حركة السفن بالميناء.

وأوضحت هيئة الموانئ البحرية، أن البيان التشغيلي لمحطة الحاويات أظهر أن عدد الحاويات الواردة بلغ 8,157 حاوية، بما يعادل 13,615 حاوية مكافئة (TEUs)، لتشكل نسبة 52.33% من إجمالي حركة التداول خلال يونيو.

وفي جانب الصادرات، أبانت أن عدد الحاويات الصادرة (المحملة والفارغة) بلغ 7,436 حاوية، بإجمالي 12,404 حاوية مكافئة (TEUs)، بنسبة 47.67% من إجمالي حجم التداول.

وبلغ إجمالي حركة تداول الحاويات خلال شهر يونيو 15,593 حاوية، بإجمالي 26,019 حاوية مكافئة (TEUs)، الأمر الذي يؤكد كفاءة العمليات التشغيلية بمحطة الحاويات وقدرتها على المحافظة على مستويات أداء مستقرة في مناولة البضائع وخدمة الخطوط الملاحية.

ويأتي هذا الأداء في إطار جهود هيئة الموانئ البحرية الرامية إلى تعزيز كفاءة التشغيل، ورفع معدلات الإنتاجية، وتطوير.

الخدمات المينائية بما يسهم في دعم حركة التجارة الخارجية وترسيخ مكانة الموانئ السودانية كمنافذ بحرية رئيسة في المنطقة.

سونا