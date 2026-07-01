القضارف تؤكد اهتمامها بالخلاوي ودور القرآن في تربية وتنشئة الطلاب

أكدت الاستاذه اسيا عبدالرحمن مدير عام وزارة الرعاية الاجتماعية بولاية القضارف إهتمام حكومة القضارف بخلاوي ودور القرآن الكريم وشيوخ الخلاوي المنتشرة بكافة أرجاء الولاية.

واشارت لدى مخاطبتها اليوم بالولاية اللقاء التفاكري الأول لشيوخ الخلاوي الذي نظمه ديوان الزكاة بالولاية شراكة مع المجلس الأعلى للشئون الدينية والأوقاف بالولاية لأهمية الملتقى في جمع اهل القرآن وخاصته باعتبارهم الشريحة الأهم في غرس القيم الإسلامية وتعاليم الدين الحنيف بجانب تحفيظ القرآن ونشر الوعي وبناء الإنسان وتعزيز قيم التكافل والتراحم والتعايش السلمي مؤكدة مواصلة دعم الولاية للخلاوي وادخال المزيد من المهن الحرفية في الخلاوي.

وأكد مولانا بشير محمد عمرامين الزكاة بولاية القضارف أهمية التواصل الاجتماعي مع شيوخ الخلاوي على مستوى الولاية داعيا لضرورة توحيد الرؤى والأفكار في المناهج بالخلاوي وفقا لمتطلبات المرحلة والعمل الجاد مع الجهات المختصة لانشاء خلوة نموذجية متكاملة في كل محلية بالولاية بجانب تقديم الدعم المباشر للخلاوي حتى تعتمد على نفسها في تنفيذ مشروعاتها المختلفة.

ودعا الأستاذ عبدالرحيم أحمد محمد رئيس المجلس الأعلى للشئون الدينية والأوقاف بالولاية لأهمية التنسيق المشترك لرعاية كافة طلاب الخلاوي وتوفير البيئة الملاءمة لتحفيظ القرآن الكريم مشيدا بالدعم الكبير والمقدر من الرعاية الاجتماعية والصحة والزكاة لدور العبادة بالولاية.

واعلن عن إنطلاقة مهرجان القرآن الكريم بالولاية خلال الفترة القادمة مشيرا للأدوار الكبرى للخلاوي في التوعية بمخاطر المخدرات والتعايش السلمي بالولاية.

سونا