إنخفاض في اسعار الذرة بالقضارف وارتفاع في اسعار التسالي

شهدت بورصة أسواق محاصيل القضارف امس الثلاثاء إنخفاضا ملموسا في اسعار المحاصيل الزراعية ولاسيما الذرة بأنواعه المختلفة بجانب ارتفاع في محصول حب البطيخ التسالي.

وتفيد سونا القضارف ووفقا للبورصة انخفاض الوارد من الذرة امس الى (916) جوال ذرة بجانب (1160) جوال سمسم وعدد (3641) جوال حب البطيخ التسالي و(215) جوال من الدخن.

وقد شهدت كافة انواع الذرة انخفاضا في الأسعار عما كانت عليه لأسبوع الماضي حيث بلغ سعر اردب الفتريتة (290) الف فيما بلغ سعر اردب الدبر (290) الف جنيه والعكر (285) الف والمقد (290) الف وارتفاع في الدخن الي (490) الف جنيه وودباكو (300) الف جنية وحريراي (280) الف جنيه.

فيما انخفض قنطار السمسم (280) الف جنيه هذا وارتفع طن حب البطيخ (2.600.000) جنيه .

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