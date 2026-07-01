إبادة (5) أطنان من السلع منتهية الصلاحية بأسواق سنار

نفذت إدارة التجارة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بولاية سنار ممثلة في إدارة حماية المستهلك، اليوم عملية إبادة لنحو (5) أطنان من السلع والمواد منتهية الصلاحية، وذلك بحضور مقرر لجنة حماية المستهلك، ومباحث التمويل والأمن الاقتصادي وممثل صحة البيئة، وممثل إدارة الإنتاج الحيواني، إلى جانب عدد من الإدارات ذات الصلة.

وأوضحت مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة المالية ولاية سنار الأستاذة سوسن مأمون، أن المواد التي تمت إبادتها تم ضبطها خلال الحملات الرقابية بعدد من أسواق الولاية، مؤكدة أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على صحة المواطنين.

ودعت مأمون المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، والتأكد من صلاحية السلع وتواريخ الإنتاج والانتهاء قبل شرائها أو استخدامها، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية لحماية المستهلك والحفاظ على سلامة المواطنين.

سونا