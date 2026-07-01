وزير الثقافة والإعلام : القوات المسلحة تتقدم في كافة المحاور بصلابة

أكد الأستاذ خالد الإعيسر وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تتقدم بصلابة في كافة محاور القتال.

وأضاف الإعيسر أن القوات المسلحة تقاتل الآن في أقصي غرب البلاد وأن الإرادة الوطنية ماضية حتى تحرير أي شبر من البلاد.

وأثنى الإعيسر على الدور الذي لعبه الإعلام الوطني في إسناد معركة الكرامة، والذي أسهم في هزيمة المليشيا إعلاميا، وخص بالذكر وكالة السودان للأنباء لعكسها الصورة الحقيقية التي أسهمت في رتق اللحمة الوطنية.

جاء ذلك لدى مخاطبته المؤتمر التنويري رقم 57 الذي تنظمه وكالة السودان للأنباء الذي استضاف اليوم اللجنة القومية للاستنفار والمقاومة الشعبية حول تدشين مجلات انتهاكات المليشيا في الولايات.

وقال الوزير مخاطبا الإعلام الوطني السوداني “كنتم في مقدمة الطليعة التي أسهمت في عكس المشهد السوداني بكلياته، وتصديتم للحملات الإعلامية مدفوعة القيمة من فبل المليشيا”.

كما حيا الوزير القوات المسلحة والقوات المساندة وترحم على أرواح الشهداء وتمنى عاجل الشفاء للجرحى، والعودة للأسرى والمفقودين.

سونا