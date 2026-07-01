إحباط تهريب أسلحة وكمية من الذخائر بولاية نهر النيل

تمكنت إدارة مكافحة التهريب بولاية نهر النيل، بالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة، من إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، وذلك في عملية أمنية نوعية أسفرت عن ضبط عربة بوكس محملة بترسانة من الأسلحة والذخائر.

وضمت المضبوطات مدفع دوشكا، وعدد (15) بندقية كلاشنكوف، و(8) مسدسات، و(80) خزنة فارغة، و(20) شريطاً لمدفع عيار (54)، بالإضافة إلى (22,000) طلقة كلاشنكوف و(6,000) طلقة عيار (54).

وأشاد مدير عام قوات الجمارك بالإنابة اللواء شرطة عماد محمد نور بهذا الإنجاز، مؤكداً أنه يعكس يقظة وكفاءة منسوبي مكافحة التهريب وتفانيهم في أداء واجبهم الوطني، مثمناً في الوقت ذاته مستوى التنسيق والتعاون مع جهاز المخابرات العامة، والذي أسهم في نجاح العملية وتحقيق أهدافها.

وأشاد مساعد المدير العام لمكافحة التهريب اللواء شرطة (حقوقي) أمير زين العابدين عمر بجهود القوة المنفذة، مؤكداً استمرار قوات مكافحة التهريب في تنفيذ خططها الرامية إلى إحكام الرقابة والتصدي لكافة أنشطة التهريب، خاصة تهريب الأسلحة والذخائر، بالتعاون مع مختلف الأجهزة النظامية والأمنية.

من جهته، أوضح مدير إدارة مكافحة التهريب بولاية نهر النيل العميد شرطة آدم عمر سبيل أن العملية جاءت ثمرة للرصد والمتابعة الدقيقة والتنسيق الفاعل مع جهاز المخابرات العامة، مشيراً إلى أن القوة تمكنت من ضبط العربة وما تحمله من أسلحة وذخائر قبل وصولها إلى وجهتها.

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المتهمين والمضبوطات وفقاً للقوانين والإجراءات المنظمة.

سونا