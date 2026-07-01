بعد تحرك ترامب.. مصر تحسم موقفها من العودة إلى مفاوضات سد النهضة

حددت مصر موقفها من استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي وذلك في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حرص واشنطن على المساعدة في التوصل إلى حل للأزمة.

وكشف وزير الموار المائية والري المصري هاني سويلم أن القاهرة أوقفت رسميا مفاوضات سد النهضة منذ ديسمبر 2023، متهما إثيوبيا بمواصلة المراوغة والتنصل من التفاهمات وعدم الالتزام بقواعد القانون الدولي.

وقال سويلم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، إن قرار وقف المفاوضات جاء باعتباره “قرار دولة”، موضحا أن مصر لم تعد ترى جدوى من الاستمرار في مسار تفاوضي لم يحقق أي تقدم.

وأضاف أن الجانب الإثيوبي “كان يتراجع عن كل ما يتم الاتفاق عليه ويمارس المراوغة”، وهو ما دفع القاهرة إلى وقف المفاوضات بعد أن تبين عدم وجود ما يمكن البناء عليه.

وفيما يتعلق بالتحرك الأمريكي أوضح وزير الري أن الولايات المتحدة تبدي “حسن نية” وتسعى إلى تقريب وجهات النظر بين القاهرة وأديس أبابا، في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العمل على إيجاد حل للأزمة.

وشدد سويلم على أنه “لا توجد أي مفاوضات في الوقت الحالي”، مؤكدا أن مصر لن تدخل أي جولة تفاوضية جديدة إلا في إطار محددات وثوابت وطنية واضحة، تستند إلى التجربة السابقة مع إثيوبيا، وبما يضمن حماية الحقوق المائية المصرية.

وفي سياق متصل وجه وزير الري رسائل طمأنة بشأن الوضع المائي في البلاد، مؤكدا أن مخزون المياه في بحيرة ناصر “مطمئن للغاية”، وأن الدولة تدير المخزون بمنتهى الكفاءة، بحيث لا يتم إطلاق أي متر مكعب من المياه إلا لتحقيق أقصى استفادة منه في توليد الكهرباء أو تلبية الاحتياجات المائية.

وأشار إلى أن حصة مصر من مياه النيل لا تزال ثابتة عند 55.5 مليار متر مكعب سنويا، رغم ارتفاع عدد السكان إلى نحو 120 مليون نسمة، وهو ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من أكثر من ألفي متر مكعب سنويا في ستينيات القرن الماضي إلى أقل من 500 متر مكعب حاليا، وهو مستوى يقل عن حد الفقر المائي العالمي البالغ ألف متر مكعب للفرد سنويا.

وأكد أن الدولة كثفت خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية استثماراتها في قطاع المياه، عبر تنفيذ مشروعات لإعادة استخدام المياه ورفع كفاءة منظومة الري، بما يضمن توفير المياه للاستخدامات المنزلية والمشروعات الزراعية القومية.

كما نفى سويلم صحة ما يتردد بشأن تعرض الهضبة الإثيوبية لموجة جفاف خلال الموسم الحالي، مؤكدا أن معدلات الأمطار المسجلة حتى الآن أعلى من المتوسط، وأن ما يثار حول وجود جفاف لا يستند إلى بيانات صحيحة.

ويأتي الموقف المصري في وقت يشهد فيه ملف سد النهضة اهتماما دوليا متجددا، عقب تصريحات ترامب بشأن استعداده للمساعدة في حل الأزمة، بينما تتمسك القاهرة بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد ملء وتشغيل السد، بما يحفظ حقوق دولتي المصب ويضمن عدم الإضرار بأمنهما المائي.

المصدر: RT