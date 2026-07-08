ضبط موظف ببنك لاتهامه بالتعدى على مواطن بالسب والضرب فى القاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن شكوى مواطن من تعرضه للتعدى بالسب والضرب والتلويح بإشارة خارجة من أحد الأشخاص فى القاهرة، وتم ضبط مرتكب الواقعة.

قالت وزارة الداخلية فى بيان، اليوم الثلاثاء، إن الفحص أظهر أنه فى 3 يوليو الجارى تلقى قسم شرطة الساحل بالقاهرة بلاغًا من مالك مكتب توريدات عمومية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، أفاد فيه بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالترجل من سيارة ملاكى والتعدى عليه بالسب والضرب، ما أدى إلى إصابته بكدمة بالصدر.

وأضافت الوزارة أن المشكو فى حقه ارتكب الواقعة على خلفية خلاف نشب بينهما، بعدما انحرف المبلغ تجاه سيارة المتهم دون قصد أثناء سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وأوضحت أنه تم تحديد وضبط السيارة الملاكى المستخدمة فى الواقعة، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو موظف بأحد البنوك ومقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب الخلاف المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصري اليوم