محكمة الأسرة تحدّد مصير أحمد عز في قضية أجر خادمة نجليه من زينة

قررت محكمة الأسرة في مدينة نصر، تأجيل الدعوى التي أقامتها الفنانة زينة وتطالب فيها بحبس الفنان أحمد عز لعدم سداده متجمّد أجر خادمة خاصة بنجليها التوأم اللذين أنجبتهما منه، الى جلسة 28 تموز (يوليو) الجاري، وذلك بعد سداد عز مبلغ 200 ألف جنيه من إجمالي المبلغ المطالَب به، وهو 570 ألف جنيه، لاستكمال دفع باقي المستحقات.

وتطالب زينة في الدعوى بإلزام أحمد عز سداد مبلغ 570 ألف جنيه قيمة متجمّد أجر الخادمة، فيما قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لإتاحة الفرصة لعز لسداد الجزء المتبقي من المبلغ.

نزاع قضائي مستمر بين أحمد عز وزينة

تأتي هذه القضية ضمن سلسلة طويلة من النزاعات القضائية بين أحمد عز وزينة، والتي بدأت منذ سنوات عقب إثبات نَسب نجليها التوأم إليه، وشهدت العديد من الدعاوى المتعلقة بالنفقة والمصروفات الدراسية وأجور الرعاية.

وكانت محكمة مستأنف الأسرة في التجمع الخامس قد قضت في وقت سابق بعدم جواز نظر الالتماس المقدَّم من أحمد عز على الحكم الصادر بإلزامه دفع 30 ألف جنيه أجر خادمة لنجليه التوأم من زينة، ليظل الحكم واجب النفاذ.

أحمد عز يطالب بخفض قيمة النفقة الشهرية

وفي تطور آخر بالقضايا المتداولة بين الطرفين، سبق أن قضت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر بقبول الاستئناف المقدَّم من أحمد عز على حكم أول درجة، الذي ألزمه بسداد 80 ألف جنيه نفقة شهرية لتوأمه، قبل أن تقرر المحكمة خفضها الى 60 ألف جنيه شهرياً.

كما أصدرت محكمة أسرة مدينة نصر، في وقت سابق، حكماً بإلزام أحمد عز سداد مبلغ 23 ألفاً و304 جنيهات إسترلينية، بما يعادل مليون جنيه، قيمة المصروفات الدراسية الخاصة بنجليه التوأم عن العامين الدراسيين 2022 و2023.

وخلال نظر الدعوى، قدّم دفاع زينة مستندات تضمنت تفاصيل الأجور التي حصل عليها أحمد عز عن أعماله الفنية، ومنها فيلم “الممر” ومسلسل “أبو عمر المصري”، الى جانب دخله من الحملات الإعلانية، لتدعيم طلباته المتعلقة بالنفقات.

أحمد عز وزينة قضية شغلت الرأي العام لسنوات

وتُعد الأزمة القضائية بين أحمد عز وزينة واحدة من أكثر القضايا الفنية إثارةً للجدل خلال السنوات الماضية، إذ تنقلت بين محاكم الأسرة والاستئناف، وشملت دعاوى إثبات النَّسب، والنفقة، والمصروفات الدراسية، وأجر الخادمة، مع استمرار الطرفين في اللجوء الى القضاء لحسم الخلافات المتعلقة بحقوق الطفلين التوأم.

فهل تحسم جلسة 28 تموز (يوليو) الأزمة، ويستكمل أحمد عز سداد المبلغ المتبقي، أم تشهد القضية تطورات قانونية جديدة خلال الفترة المقبلة، ربما تصل الى الحكم بحبس أحمد عز بسبب 370 ألف حنيه؟!

مجلة لها