أفعال خادشة للحياء داخل سيارة.. القبض على شخص وصديقته بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص وفتاة بأفعال خادشة للحياء داخل سيارة “ملاكى” بالإسكندرية.بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة “سارية التراخيص”الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سمسار عقارات، وصديقته – مقيمان بالإسكندرية)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 9 / الجارى حال تواجدهما بأحد المناطق السكنية بدائرة قسم شرطة سيدى جابر.تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.

صدى البلد