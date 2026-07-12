مصرع مؤثرة في دبي سقطت من الطابق 27

توفيت المؤثرة البرازيلية كوانا بيلار Kauana Bilhar عن عمر يناهز 27، بعد سقوطها من شرفة شقة تقع في الطابق الـ 27 من أحد المباني في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

ووقعت الحادثة الصادمة في وقت مبكر من صباح يوم الأحد، 29 يونيو/حزيران، إذ أفادت التقارير أن ليفشوك التي تعمل كمصففة حواجب وصانعة محتوى على منصات التواصل الاجتماعي، كانت تقيم حفلاً في الشقة مع مجموعة من الأصدقاء قبل سقوطها المفاجئ.

تفاصيل الحادث المروّع والتحقيق

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن شرطة دبي فتحت تحقيقاً موسعاً في الحادث للوقوف على ملابساته، والتحقق مما إذا كان هناك شبهة جنائية أو ما إذا كان الأمر مجرد حادث مأساوي، حيث تم استجواب الحاضرين في الحفل كجزء من التحقيقات الجارية.

وصرح عم نجمة مواقع التواصل الاجتماعي كوانا بيلار لشبكة G1 البرازيلية، أن ابنة أخيه فارقت الحياة في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد سقوطها من شرفة شقتها في دبي، حيث كان قد ذكر أنها تعيش هناك منذ عامين.

من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية البرازيلية بياناً أكدت فيه أنها “تتابع القضية عن كثب، وتبقى على تواصل مستمر مع عائلة الضحية لتقديم المساعدة القنصلية اللازمة” من خلال السفارة البرازيلية في أبوظبي.

آخر ظهور ورسالة الوداع المفاجئة

وكانت كوانا بيلار، التي تحظى بمتابعة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي حيث تشارك متابعيها لقطات من أسلوب حياتها الفاخر وعملها في مجال التجميل، قد انتقلت للعيش في دبي منذ عدة سنوات لبناء مسيرتها المهنية.

وكان آخر منشور لها في 25 يونيو/حزيران، حيث شاركت منشوراً مؤثراً عن قطتها من سلالة “البريطاني قصير الشعر”، والذي كان بمثابة وداع غير مقصود، قبل أن تنتهي حياتها بعد ذلك بأربعة أيام فقط.

وعبّر أصدقاؤها ومتابعوها على منصات التواصل الاجتماعي عن صدمتهم وحزنهم الشديدين لفقدانها المفاجئ، ونعوها بكلمات مؤثرة، واصفين إياها بأنها كانت “مليئة بالحياة والطاقة الإيجابية”.

أم مفجوعة تكسر صمتها: “لا تشوهوا شرف ابنتي وهي في كفنها”

ونشرت والدة كوانا، دارلا بيلهار، رسالة يوم الخميس، هاجمت فيها الأشخاص عبر الإنترنت الذين يطلقون اتهامات وتعليقات مسيئة بحق ابنتها دون معرفة القصة الكاملة، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما كانت تقصده العائلة بالتحديد في تلك الاتهامات.

وتحدثت الأم المفجوعة باللغة البرتغالية، واصفةً نفسها بأنها تعيش “أسوأ لحظات حياتها”. وأوضحت دارلا أنها قررت التحدث نيابةً عن كوانا، التي لا تستطيع الدفاع عن نفسها ردًا على “الاتهامات والتعليقات المسيئة والقصص الملفقة عنها” بعد انتشار خبر وفاتها.

وقالت دارلا في الفيديو: “أشاهد ذكرى ابنتي تُحاكم وتُشوّه وتُهان من قِبل أناس لم يعرفوا قصتها. من السهل إصدار الأحكام عندما يكون الألم من نصيب شخص آخر. من الصعب تخيل ما تمر به عائلتنا الآن”.

وتابعت: “ابنتي تستحق الاحترام. من عرفها حقًا يعرف أي نوع من البشر كانت، وأحلامها، وإنسانيتها”.

وناشدت دارلا وسائل الإعلام، مطالبةً بالتعامل مع الحادثة المأساوية بمسؤولية واحترام، خاصةً مع انتشارها عالميًا. وقالت: “إلى كل من ينشر الشائعات أو يُدلي بآراء دون معرفة الحقائق، أطلب شيئًا واحدًا فقط: تحلّوا بالتعاطف. اليوم ابنتي، وغدًا قد يكون شخصًا عزيزًا عليكم”.

وأضافت دارلا: “لا ينبغي لأي أم أن تدفن ابنتها، ولا ينبغي لأي أم أن تُضطر للدفاع عن شرف من رحل وهي في حالة حداد”.

مجلة لها