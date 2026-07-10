رئيس وزراء كندا يسلم مسدس أردوغان هدية للشرطة الفيدرالية

في واقعة هي الأولى من نوعها، قام رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بتقديم مسدس بذخيرته الحية إلى الشرطة الفيدرالية، بعد أن تلقاهما كهدية تذكارية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك على هامش قمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في أنقرة، وذلك وفقا لما أفادت به شبكة تلفزيونية كندية.

وأشارت المصادر إلى أن السلاح تم تسليمه لعناصر شرطة الخيالة الملكية الكندية المكلفين بحماية رئيس الوزراء، في حين تقرر ترك الذخيرة الخاصة بالمسدس في الأراضي التركية. وأوضح المصدر أن الإجراءات ستتضمن لاحقا تعطيل المسدس وجعله غير صالح لإطلاق النار، تمهيدا لإيداعه في أحد المتاحف الكندية، مؤكدة أن كارني لن يقتني السلاح لاستخدامه الشخصي.

ومن جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الكندية أن الرئيس التركي قام بتوزيع مسدسات مع ذخيرتها كهدايا على جميع القادة الذين شاركوا في أعمال القمة.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت أن الرئيس التركي أهدى مسدسات محفورة ومزودة بطلقات نارية حية لكل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، وعدد من قادة دول الاتحاد الأوروبي، باعتبارها هدايا تذكارية في ختام أعمال القمة.

وتجدر الإشارة إلى أن قمة الحلف قد انعقدت في العاصمة التركية أنقرة يومي الـ 7 والـ 8 من شهر يوليو الجاري.

روسيا اليوم