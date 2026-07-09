جوجل تحدد رسميا موعد إطلاق سلسلة Pixel 11 وساعة Pixel Watch 5

أعلنت جوجل رسميًا موعد حدثها السنوي Made by Google، حيث ستكشف عن الجيل الجديد من هواتف Pixel 11 إلى جانب ساعة Pixel Watch 5، وذلك يوم 12 أغسطس 2026 في مدينة نيويورك ، ويأتي الحدث هذا العام قبل ثمانية أيام من موعد إطلاق سلسلة Pixel 10 في العام الماضي، على أن تبدأ الفعالية في الساعة السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

معالج Tensor G6 بدقة تصنيع 2 نانومتر

من المنتظر أن تكون سلسلة Pixel 11 أول هواتف جوجل التي تعتمد على معالج Tensor G6 المصنّع بتقنية 2 نانومتر لدى شركة TSMC، مع استخدام بنية Gate-All-Around (GAA) الجديدة، والتي تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة وتحسين الأداء من خلال الحد من تسرب التيار الكهربائي وزيادة سرعة استجابة الترانزستورات، وهو ما يمنح الهواتف أداءً أعلى وكفاءة أفضل مقارنة بالأجيال السابقة.

أربعة هواتف وتغييرات في الذاكرة

وتشير التوقعات إلى أن جوجل ستكشف عن أربعة طرازات هي Pixel 11 وPixel 11 Pro وPixel 11 Pro XL وPixel 11 Pro Fold ، كما تشير التسريبات إلى احتمال خفض ذاكرة الوصول العشوائي في الإصدار الأساسي من 12 جيجابايت إلى 8 جيجابايت بسبب نقص شرائح الذاكرة، بينما قد يبدأ هاتف Pixel 11 Pro بسعة 12 جيجابايت مع توفير نسخ أعلى تضم 16 جيجابايت من الذاكرة ومساحات تخزين أكبر.

ميزة Pixel Glow الجديدة

من أبرز المزايا المنتظرة أيضًا ميزة Pixel Glow، وهي نظام إشعارات يعتمد على مصابيح LED متعددة الألوان في الجزء الخلفي من الهاتف ، وستتيح للمستخدم تخصيص لون مختلف لكل جهة اتصال أو نوع من التطبيقات، مع أنماط إضاءة متنوعة تشير إلى نوع الإشعار، مثل الرسائل أو المكالمات الفائتة أو التنبيهات المتعلقة بالعمل.

كما يُتوقع أن تستخدم الميزة إشارات ضوئية لحالات النظام المختلفة، مثل إظهار ضوء أحمر نابض عند انخفاض مستوى البطارية بشكل حرج، وضوء أخضر ثابت عند اكتمال الشحن، بالإضافة إلى نمط خاص يشير إلى أن مساعد Gemini يستمع أو يعالج الأوامر الصوتية.

تحسينات للذكاء الاصطناعي

ومن المتوقع ، أن تواصل جوجل التركيز على الذكاء الاصطناعي خلال الحدث، مع تطوير ميزة Magic Cue التي لم تحقق النجاح المتوقع في هواتف Pixel 10 ، وتستهدف الشركة جعلها أكثر تكاملًا مع تطبيقات النظام لتقديم المعلومات المطلوبة للمستخدم بشكل استباقي، مثل عرض بيانات الرحلات أو الحجوزات تلقائيًا أثناء إجراء المكالمات أو تنفيذ المهام المختلفة.

ومن المنتظر أن تكشف جوجل عن جميع التفاصيل الرسمية الخاصة بالهواتف الجديدة ومواصفاتها وأسعارها خلال فعالية 12 أغسطس، والتي ستحدد ملامح الجيل الجديد من أجهزة Pixel.

اليوم السابع