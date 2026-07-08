إيلون ماسك يشعل سباق الذكاء الاصطناعي.. منافس جديد لـ ChatGPT وClaude

تستعد SpaceXAI وCursor لإطلاق أول نموذج ذكاء اصطناعي مشترك بينهما، في خطوة تربط أدوات البرمجة الذكية بإمبراطورية إيلون ماسك الجديدة داخل الذكاء الاصطناعي، وتضع سوق المساعدين البرمجيين أمام منافس يحاول الجمع بين قوة النماذج والوصول إلى بنية حوسبة أكبر.

نموذج مشترك بعد صفقة ضخمة

وفقًا لتقرير منشور في رويترز نقلًا عن ذا إنفورميشن، تخطط SpaceXAI وCursor لإطلاق النموذج الجديد في أقرب وقت، بعد تأجيل سابق لتحسين الكفاءة، وذكرت رويترز أن النموذج يتوقع أن يعالج المعلومات بسرعة، وأن يكون منافسًا في بعض الجوانب لنماذج متقدمة من أنثروبيك وأوبن إيه آي، ولم تؤكد رويترز التقرير بشكل مستقل، كما رفضت Cursor التعليق، ولم ترد SpaceXAI فورًا على طلب التعليق.

البرمجة تصبح سوقًا أعلى قيمة

قالت رويترز إن سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك أعلنت في يونيو شراء Anysphere، الشركة المطورة لأداة Cursor، في صفقة أسهم بالكامل قيمتها 60 مليار دولار، بهدف تعزيز موقعها في سوق أدوات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، وتواجه Cursor منافسة قوية من أنثروبيك وأوبن إيه آي، لكنها تعاني من نقص القدرة الحاسوبية، وقد يمنحها الاندماج داخل SpaceXAI قدرة أكبر على التوسع، خصوصًا أن أدوات كتابة الكود أصبحت من أكثر مناطق الذكاء الاصطناعي قدرة على تحقيق الإيرادات داخل الشركات.

اليوم السابع