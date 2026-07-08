ما الذى يميز AI Mode فى ميتا.. تعرف على إمكانيات التقنية

تدخل فيسبوك مرحلة جديدة لا تكتفي فيها بعرض منشورات الأصدقاء والصفحات، بل تحاول تحويل الشبكة الاجتماعية إلى مكان تسأل فيه وتحصل على إجابة مبنية على ما يشاركه الناس علنًا من آراء وتجارب وتوصيات، وهذا اتجاه مختلف عن محركات البحث التقليدية، لأن الإجابة لا تأتي فقط من روابط المواقع، بل من الثقافة اليومية المتداولة داخل المنصات.

وفقًا لإعلان Meta Newsroom 026، بدأت ميتا تقديم أدوات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في فيسبوك، بينها AI Mode، وهو تبويب بحث يستخدم Meta AI لتقديم إجابات مستندة إلى الثقافة والآراء والتوصيات التي يشاركها المستخدمون علنًا عبر تطبيقات الشركة، كما أعلنت أدوات إبداعية واقتراحات مشاركة لتسهيل صناعة الصور والفيديوهات، مع التأكيد أن اقتراحات مشاركة ألبوم الكاميرا اختيارية ويمكن إيقافها.

بالنسبة للمستخدم العادي، يمكن فهم هذه الخطوة كالتالي، فيسبوك لا يريد أن يكون مكانًا تشاهد فيه المحتوى فقط، بل يريد أن يصبح مساعدًا يسأله المستخدم مثلًا عن مطعم مناسب، فكرة منشور، نشاط قريب، أو طريقة تحويل صورة إلى محتوى جذاب، لكن الفرق أن الإجابات قد تعتمد على محتوى اجتماعي عام، وهذا يفتح بابًا مهمًا حول الدقة، الخصوصية، والتحيزات الموجودة داخل المنشورات العامة.

ما الذي يميز AI Mode؟

الميزة تحاول جمع روح الشبكة الاجتماعية مع قدرة الذكاء الاصطناعي على التلخيص والإجابة، فبدل البحث عن منشورات متفرقة، يحصل المستخدم على إجابة منظمة، لكن يجب أن يتعامل معها كمدخل للفهم، لا كحقيقة نهائية، خاصة في الموضوعات الصحية أو المالية أو القانونية.

كيف تستخدمه بحذر؟

1- اسأل أسئلة محددة.

2- راجع مصدر المعلومة داخل النتائج.

3- لا تشارك صورًا خاصة دون فهم الإعدادات.

4- أوقف اقتراحات ألبوم الكاميرا إذا لم تكن مناسبة لك.

5- لا تعتمد على الإجابات الاجتماعية في القرارات الحساسة.

اليوم السابع