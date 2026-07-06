ترامب يبحث مع زيلينسكى على هامش قمة الناتو كيفية إنهاء الحرب

كشف مصدر أمريكى مطلع عن أن الرئيس دونالد ترامب سيجتمع يوم الأربعاء المقبل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى لبحث “كيفية إنهاء الحرب”، وذلك على هامش قمة حلف شمال الأطلسى (ناتو) فى أنقرة التى يصلها ترامب غدٍ الثلاثاء، وفقًا لما أعلنه البيت الأبيض.

وأشار المصدر إلى أن ساحة المعركة بين روسيا وأوكرانيا تجمدت بشكل واضح خلال الشهرين الماضيين، ولم يحرز أي من الطرفين تقدمًا يذكر، ويشعر الرئيس ترامب بضرورة ملحة لوقف هذا الوضع، وسيحث ترامب مع حلفاء الناتو أيضًا على زيادة إنفاقهم الدفاعي.

وتستضيف العاصمة التركية (أنقرة) قمة قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) يومي 7 و8 يوليو الجارى، وسط واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخ التحالف الممتد منذ عام 1949، في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بسبب حرب إيران، واستمرار الضغوط الأمريكية لإعادة توزيع أعباء الدفاع داخل الحلف.

وفي كييف، ناشد زيلينسكي شركاء أوكرانيا الدوليين عدم التأخر في تزويد بلاده بالأسلحة، مؤكدًا أن أي تأخير في تزويد أوكرانيا بصواريخ الدفاع الجوي، وخاصةً صواريخ الاعتراض لأنظمة “باتريوت”، يشجع روسيا على مواصلة الحرب.

وقال زيلينسكي – في خطابه التلفزيوني الليلة – إن “الاستخبارات الأوكرانية تشير إلى أن روسيا تحضر لشن ضربة جوية واسعة النطاق جديدة على أوكرانيا”، وحث الأوكرانيين على توخي الحذر والالتزام بتنبيهات الغارات الجوية.

وأضاف زيلينسكي: “يمتلك العالم الكمية والجودة اللازمتين من أنظمة الدفاع الجوي، وما نحتاجه هو قراراتكم لتوفير حماية حقيقية للأرواح في أوكرانيا؛ هذه قرارات من الولايات المتحدة وشركائنا الأقوياء في أوروبا وحول العالم”.

اليوم السابع