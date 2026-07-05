عمرو سلامة عن مباراة مصر مع الأرجنتين: لو المعجزة بتتكرر تبقى مش معجزة

حرص المخرج عمرو سلامة، على تشجيع منتخب مصر فى مباراته القادمة امام منتخب الأرجنتين، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً، بطريقته الخاصة، حيث ذكر الكثير من المفاجآت التى حدثت داخل نسخ سابقة من بطولة كأس العالم على مدار السنوات الماضية.

وكتب سلامة في بوست نشره عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك :”عادي ما السنغال عملت معجزة وكسبت فرنسا اللي كانت كسبانة كاس عالم في افتتاح كاس العالم ٢٠٠٢ في أول مشاركة للسنغال علشان كان معاها مدرب كويس، عادي ما الجزائر عملت معجزة وكسبت ألمانيا الغربية ١٩٨٢ في أول مشاركة للجزائر علشان لعبوا بحمية، عادي ما المغرب عملت المعجزة وكسبت البرتغال بقيادة رونالدو ٢٠٢٢ علشان كان عندهم ذكاء ودفاع قوي”.

وأضاف المخرج عمرو سلامة قائلاً :”لو المعجزة بتتكرر تبقى خلاص مش معجزة، تبقى حدث فرصه قليلة آه بس ماسمهاش معجزة، تبقى حاجة ممكن تحصل عادي، خصوصا إن واضح إن مدربنا مركز، وعندنا الحمية، ودفاعنا دفاع محترم، بالمناسبة لو فرضاً تجاهلنا الهدفين العكسيين، احنا وصلنا دور ١٦ وداخل شباكنا هدفين بس، توقع المكسب مش تفاؤل أعمى، في أسباب لو اتحققت هتوصل لنتائج محققة”.

يستعد منتخب مصر لخوض اختبار قوي فى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما نجح فى عبور منتخب أستراليا بركلات الترجيح، ليواصل مشواره في البطولة العالمية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وجاء تأهل الفراعنة بعد مباراة مثيرة انتهت في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، قبل أن يحسمها المنتخب المصري بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، في مواجهة شهدت ندية كبيرة حتى اللحظات الأخيرة.

الأرجنتين تنتظر.. بعد عبور صعب لكاب فيردي

في المقابل، حجز منتخب الأرجنتين مقعده في الدور ذاته بعد فوز صعب على كاب فيردي بنتيجة 3-2، في مباراة امتدت للأشواط الإضافية، ليضرب موعدًا قويًا مع منتخب مصر في ثمن النهائي.

موعد مباراة مصر أمام الارجنتين في كأس العالم

تقام مباراة منتخب مصر القادمة أمام الارجنتين في دور الـ16بكأس العالم فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب مرسيدس بنز أرينا بمدينة أتلانتا الأمريكية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والارجنتين

تنقل شبكة beIN SPORTS مباراة منتخب مصر في ثمن النهائي أمام الارجنتين عبر قنوات beIN SPORTS MAX 1، 2، 3، 4، ضمن التغطية الحصرية لبطولة كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مواجهة بطموح التاريخ

يدخل منتخب مصر اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره في البطولة، في مواجهة مرتقبة أمام أحد أقوى منتخبات العالم، وسط آمال جماهيرية بتحقيق إنجاز تاريخي جديد في كأس العالم 2026.

اليوم السابع