نيويورك تايمز : ترامب حول احتفالات الذكرى الـ250 لتأسيس أمريكا إلى تجمع انتخابي

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حوّل الاحتفالات التي شهدتها العاصمة واشنطن، مساء السبت، بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، إلى ما يشبه أحد تجمعاته الانتخابية، معتبرة أن خطابه حمل طابعًا سياسيًا أكثر من كونه احتفالًا وطنيًا.

وأوضحت الصحيفة أن خطاب ترامب تضمن جزءًا عن التاريخ الأمريكي، لكنه حمل في الوقت نفسه السمات المعتادة لتجمعاته الانتخابية، إذ مزج بين استعراض التاريخ الأمريكي، والإشادة بالمحاربين القدامى، والخطاب الوطني، إلى جانب رسائل سياسية موجهة إلى خصومه.

ترامب استغل عيد الاستقلال لمهاجمة الديمقراطيين

وأضافت الصحيفة أن ترامب، كما فعل خلال ظهوره في جبل راشمور قبل الاحتفال، استغل مناسبة عيد الاستقلال لتوجيه انتقادات حادة إلى الحزب الديمقراطي، وذلك قبل أشهر من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي تحدث مطولًا عن “الشيوعية”، ودعا الكونجرس إلى إقرار تشريع يجعل عملية التصويت أكثر صعوبة.

وخلال خطابه، قال ترامب: “على عكس العديد من البلدان الأخرى في العالم، نتمتع في هذا البلد بحرية التعبير وحرية الدين والمساواة أمام القانون، رغم أنني لم أُعامل معاملة حسنة، لكننا لن نتطرق إلى هذا الأمر”.

الاحتفال حمل أجواء تجمعات ترامب الانتخابية

ورأت نيويورك تايمز أن الاحتفال، الذي كان من المفترض أن يركز على الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، تحول في بعض جوانبه إلى تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي، مشيرة إلى أن ترامب كرر الأسلوب ذاته الذي يتبعه في فعالياته الجماهيرية المعتادة.

وأضافت الصحيفة أن الفقرات الافتتاحية للحفل جاءت أيضًا على غرار تجمعات ترامب الانتخابية، حيث أدى المغني كريستوفر ماكيو ليغني “حفظ الله أمريكا”. تلاه لي جرينوود الذي غنى “حفظ الله الولايات المتحدة الأمريكية”.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذين الفنانين شاركا في الاحتفال بعد اعتذار عدد من الفنانين الآخرين عن المشاركة في الفعاليات التي نظمتها إدارة ترامب احتفالًا بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.

اليوم السابع