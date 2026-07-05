زعيم كوريا الشمالية يشدد على ضرورة تسريع تطوير أنظمة القتال البحرية

شدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، على ضرورة تسريع تطوير أنظمة القتال البحرية، سواء السطحية أو تحت الماء، مع الاستمرار في تعزيز قدرات الردع العسكري ورفع كفاءة القوات البحرية لمواجهة التحديات الأمنية.

جاء ذلك بمناسبة إعلان كوريا الشمالية تنفيذ سلسلة من الاختبارات العسكرية واسعة النطاق على متن المدمرة الجديدة “كانج كون”، شملت إطلاق صاروخ كروز استراتيجي، واختبار منظومات المدفعية البحرية، والمدافع الرشاشة الآلية، وأنظمة الحرب الإلكترونية، وذلك في إطار تقييم الجاهزية القتالية للسفينة ومنظوماتها التسليحية.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف شخصيًا على مجريات الاختبارات، بحضور عدد من كبار المسؤولين في الحزب والدولة وقيادات القوات البحرية والصناعات الدفاعية، بينهم مستشار وزارة الدفاع الوطني، وقائد البحرية، ورئيس أكاديمية علوم الدفاع، ووزير صناعة السفن.

ووفقًا للوكالة، تأتي هذه الاختبارات ضمن برنامج متكامل للتحقق من قدرة المدمرة على تشغيل مختلف أنواع الأسلحة والأنظمة القتالية في ظروف العمليات العسكرية، بما يشمل تقييم قدرات اكتشاف الأهداف، ومعالجة المعلومات، وإدارة النيران، إلى جانب قياس كفاءة المدفعية البحرية والأسلحة الرشاشة وأنظمة الدفاع الإلكتروني.

وشهدت التجارب أيضًا إطلاق صاروخ كروز استراتيجي من على متن المدمرة، في خطوة قالت بيونج يانج إنها تهدف إلى التحقق من فعالية منظومات الضربات بعيدة المدى التي تحملها السفينة.

وأكد كيم جونج أون، أن نتائج الاختبارات تعزز الثقة في قدرة كوريا الشمالية على تطوير منظومات قتالية بحرية محلية الصنع، مشيرًا إلى أن التقدم الذي حققته الصناعات الدفاعية يفتح المجال أمام إحداث تحول في مستوى الجاهزية الاستراتيجية للقوات المسلحة.

وشدد الزعيم الكوري الشمالي على ضرورة تسريع تطوير أنظمة القتال البحرية، سواء السطحية أو تحت الماء، مع الاستمرار في تعزيز قدرات الردع العسكري ورفع كفاءة القوات البحرية لمواجهة التحديات الأمنية.

كما أعاد إلى الأذهان قرار اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري القاضي بتطوير قواعد الأسطول البحري لتصبح مراكز متكاملة للقيادة والعمليات والتدريب، إلى جانب توسيع الطاقة الإنتاجية لأحواض بناء السفن، مؤكدًا أن بلاده ستتخذ خطوات إضافية لتعزيز قدرات البحرية في حماية السيادة البحرية وترسيخ قوة الردع.

وفي ختام زيارته، عقد كيم جونج أون اجتماعًا تشاوريًا خصص لمناقشة تطوير صناعة بناء السفن العسكرية، وأصدر توجيهات باستكمال جميع مراحل التجارب الفنية للمدمرة “كانج كون” تمهيدًا لإدخالها الخدمة رسميًا في صفوف البحرية الكورية الشمالية خلال مدة لا تتجاوز شهرين.

اليوم السابع