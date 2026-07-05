“ترامب رئيسكم” بدل “تزوجنا”.. البيت الأبيض يحرّف إعلان زفاف تايلور سويفت بسخرية لاذعة

استغل البيت الأبيض حفل زفاف تايلور سويفت ونجم كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي ليوجّه رسالة سياسية عبر منصة “إكس”. فقد نشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض صورة مولفة تظهر فيها لافتات أرجوانية ضخمة في ماديسون سكوير غاردن، تحمل عبارة “ترامب هو رئيسكم”، في محاكاة للافتات الوردية التي أُعلن من خلالها زواج الثنائي مساء أمس الجمعة.

وجاءت هذه السخرية بعد عامين من تصريح دونالد ترامب الذي أعلن فيه كراهيته للمغنية، إثر تأييدها لمنافسته كامالا هاريس في انتخابات 2024.

لكن ترامب غير لهجته في أغسطس الماضي، معربا عن إعجابه بكيلسي وتمنيه التوفيق للثنائي.

أما حفل الزفاف نفسه، فقد جمع نحو ألف مدعو من العائلة والأصدقاء والمشاهير في صالة ماديسون سكوير غاردن، حيث ارتدى العروسان تصاميم من كريستيان ديور وكريستيان لوبوتان، وأدار الحفل الممثل آدم ساندلر، بينما تألقت سويفت بمجوهرات من كارتييه.

يذكر أن العلاقة بين سويفت وكيلسي بدأت عام 2023، وتوجت بالخطوبة صيف 2025، قبل أن يودعا العزوبية في حفل زفاف باذخ وسط العاصمة نيويورك.

المصدر: نيويورك بوست + روسيا اليوم