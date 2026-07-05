موجة حر شديدة.. 7 حيل بسيطة مدعومة بالعلم تساعدك على تبريد جسمك بسرعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس مائل للحرارة رطب فى الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، ومع ارتفاع درجات الحرارة، وهنا يلجأ كثير من الأشخاص إلى وسائل مختلفة للتغلب على الحر، مثل الاستحمام بالماء البارد أو وضع الثلج أمام المروحة، لكن ليست كل الطرق فعالة بالدرجة نفسها، إذ كشف تقرير حديث أن بعض الحيل الشائعة تمنح الجسم تبريدًا حقيقيًا، بينما لا يقدم بعضها سوى راحة مؤقتة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة The Times البريطانية، فإن أفضل وسائل التبريد تعتمد على الطريقة التي يفقد بها الجسم الحرارة، سواء من خلال تبخر العرق أو انتقال الحرارة من الجلد إلى الماء أو الهواء، موضحة أن بعض النصائح المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تستند بالفعل إلى أسس علمية، بينما يفتقر بعضها الآخر إلى الأدلة القوية.

برّد مناطق النبض أولًا

ينصح الخبراء بوضع ماء بارد أو كمادات باردة على الرقبة، والرسغين، والقدمين، لأن هذه المناطق تحتوي على أوعية دموية قريبة من سطح الجلد، ما يساعد على نقل الحرارة بعيدًا عن الجسم بسرعة أكبر.

ويؤكد التقرير أن تبريد هذه المناطق قد يكون أكثر فعالية من الاستحمام بالماء شديد البرودة، خاصة إذا كان الشخص موجودًا خارج المنزل أو لا يستطيع الاستحمام.

الجوارب المبللة قد تساعد

من الحيل الغريبة التي تناولها التقرير ارتداء جوارب مبللة أو باردة، إذ تساعد القدمان على التخلص من جزء من حرارة الجسم، وقد يمنح تبريدهما شعورًا بالراحة، لكن الخبراء ينصحون بعدم ترك الجوارب مبللة لفترات طويلة لتجنب تهيج الجلد أو زيادة خطر الإصابة بالفطريات.

هل المروحة مع الثلج فعالة؟

يضع البعض وعاءً من الثلج أمام المروحة للحصول على هواء بارد، لكن التقرير يشير إلى أن هذه الطريقة تمنح تأثيرًا محدودًا وقصير المدة، كما أنها قد تزيد من رطوبة الهواء، وهو ما يقلل كفاءة تبخر العرق، خاصة فى المناطق الرطبة، لذا لا ينبغي الاعتماد عليها كوسيلة أساسية لمواجهة الحر الشديد.

استخدم المروحة بالطريقة الصحيحة

لا تعمل المروحة على خفض درجة حرارة الغرفة، لكنها تساعد على تحريك الهواء وزيادة تبخر العرق من الجلد، وهو ما يمنح إحساسًا بالبرودة.

وينصح الخبراء باستخدامها مع تهوية جيدة، مثل وضعها بالقرب من نافذة خلال ساعات الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس عندما تكون درجة الحرارة خارج المنزل أقل من الداخل، مع إغلاق النوافذ والستائر خلال ساعات النهار لمنع دخول الهواء الساخن وأشعة الشمس.

لا تنتظر حتى تشعر بالعطش

يؤكد الخبراء أن الشعور بالعطش يعني أن الجسم بدأ بالفعل يفقد جزءًا من سوائله، لذلك يجب شرب الماء بانتظام طوال اليوم، مع الإكثار من الفواكه والخضراوات الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار.

كما ينصح بتجنب المشروبات الكحولية والإفراط في المشروبات السكرية، لأنها قد تزيد فقدان السوائل في الأجواء الحارة.

احذر القفز المفاجئ فى الماء البارد

قد يبدو القفز فى البحر أو حمام السباحة وسيلة مثالية للهروب من الحر، لكن الخبراء يحذرون من أن الانتقال المفاجئ من حرارة مرتفعة إلى ماء شديد البرودة قد يسبب صدمة باردة تؤدي إلى تسارع التنفس واضطراب ضربات القلب، وفي بعض الحالات قد تزيد خطر الغرق، لذلك ينصح بدخول الماء تدريجيًا.

متى يصبح الحر خطرًا؟

إذا ظهرت أعراض مثل الدوخة الشديدة، أو الصداع، أو الغثيان، أو تشنج العضلات، أو الارتباك، أو ارتفاع حرارة الجسم مع توقف التعرق، فقد تكون هذه علامات على الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس، وهي حالة طبية طارئة تستدعي نقل المصاب إلى مكان بارد وطلب المساعدة الطبية فورًا.

ويؤكد الخبراء أن الوقاية تبدأ بخطوات بسيطة، مثل شرب الماء بانتظام، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وتجنب التعرض المباشر للشمس في ساعات الذروة، واستخدام وسائل التبريد الصحيحة، لأن هذه الإجراءات قد تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة.

اليوم السابع