كيفية حجز اسم مستخدم على واتساب.. خطوات بسطية

أعلنت شركة ميتا في وقت سابق من هذا الأسبوع أن منصة المراسلة الشهيرة واتساب ستُضيف ميزة أسماء المستخدمين. تُتيح هذه الأسماء استبدال أرقام الهواتف، مما يسمح للمستخدمين بالحفاظ على خصوصية معلومات الاتصال الشخصية. لم تُفعّل ميزة أسماء المستخدمين بعد، وسيتم إطلاقها عالميًا خلال الأشهر القادمة.

ومع ذلك، فُتح باب حجز أسماء المستخدمين، وقد سارع المستخدمون بالفعل لاختيار الاسم الذي يُناسبهم، سواءً لأصدقائهم أو عائلاتهم أو لمستخدمي التطبيق بشكل عام. إذا كنت ترغب في استخدام نفس الاسم على جميع منصاتك، فعليك المسارعة. إليك ما تحتاج معرفته لحجز اسم مستخدم واتساب الخاص بك.

كيفية حجز اسم مستخدم على واتساب

في الوقت الحالي، تتوفر خدمة حجز أسماء المستخدمين فقط على تطبيقات واتساب للهواتف المحمولة، إذا كنت تُحدّث تطبيقك باستمرار، فقد تتلقى إشعارًا عند توفر أسماء مستخدمين لحجزها. إذا كنت تعتقد أنك فوّت الإشعار أو أردت الوصول إلى القائمة بنفسك، فإليك الخطوات:

لأجهزة iPhone

– اضغط على زر “أنت”

– اضغط على ملفك الشخصي

– اختر “إنشاء اسم مستخدم” أو “حجز اسم مستخدم” (قد يختلف الخيار حسب مرحلة الإطلاق)

– اضغط على “حفظ” > “تم”

لأجهزة Android

– اضغط على قائمة النقاط الثلاث

– اضغط على “الإعدادات”

– اضغط على ملفك الشخصي

– اختر “إنشاء اسم مستخدم” أو “حجز اسم مستخدم” (مرة أخرى، ما تراه يعتمد على المتاح لك)

– اضغط على “حفظ” > “تم”

قيود أسماء مستخدمي WhatsApp

كما هو الحال في معظم الشبكات الاجتماعية الأخرى، يجب أن يكون اسم المستخدم الخاص بك فريدًا. هذا يعني أنه مهما رغبت في أن تُعرف باسم GlitterQueen4Eva، إذا سبقك شخص آخر إلى هذا اللقب، فسيتعين عليك إيجاد بديل. الطريقة الوحيدة التي قد تُتيح لك فرصة الحصول على اسم مستخدم محجوز مسبقًا هي إذا اختار صاحبه تغييره، وهذا أمر وارد. بمجرد تغيير اسم المستخدم المحجوز أو حذفه، يُعاد طرحه بعد 14 يومًا. لم تُحدد Meta عدد مرات تغيير اسم المستخدم المسموح بها، ولكن سيتم تطبيق حد أقصى في وقت ما.

في القوائم أعلاه، إذا كنت لا ترغب في إنشاء حساب جديد، ستجد خيارًا لاستخدام اسم المستخدم نفسه من فيسبوك أو إنستغرام. بافتراض عدم وجود مستخدم آخر قد حجزه، يمكنك تثبيته. قد ترغب في اختيار اسم مستخدم جديد تمامًا لتطبيق واتساب إذا كنت تُفضل الخصوصية.

بشكل عام، يجب أن يتراوح طول اسم المستخدم بين 3 و35 حرفًا. يمكن أن يحتوي على أحرف صغيرة وأرقام وشرطات سفلية ونقاط. لا يُسمح باستخدام أسماء مستخدم تتكون من أرقام فقط، كما لا يُسمح باستخدام “كلمات أو عبارات محظورة”.

استخدم المنطق السليم لتجنب عمليات الاحتيال

تخطط ميتا لبعض الإجراءات لضمان وصول الرسائل من أشخاص تعرفهم، مثل استخدام مفتاح تفويض للأشخاص الذين يتواصلون معك باستخدام اسم المستخدم لأول مرة. مع ذلك، ثمة مخاوف من أن استخدام أسماء غير موثقة للحسابات قد يزيد من احتمالية إقناع المحتالين لضحاياهم بأنهم أشخاص آخرون. ورغم أن ميتا لن تسمح لأي شخص بادعاء أنه بيونسيه أو تيم كوك، إلا أن الشركة لم توضح ما إذا كانت ستتحقق من المقلدين أو كيف ستفعل ذلك. مع أنه من الآمن افتراض أن تايلور سويفت الحقيقية لن تراسلك فجأةً وهي في أمس الحاجة للمال، إلا أن عمليات الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي كلّفت أشخاصًا غير مدركين مليارات الدولارات في الولايات المتحدة وحدها.

تواجه ميتا بالفعل معارضة لإطلاق الخدمة عالميًا في الهند. أفادت رويترز أن الحكومة الهندية تطالب ميتا بتجميد إطلاق الخدمة حتى تقدم مبررات إضافية لهذه الميزة وكيف ستتصدى الشركة لمخاطر الاحتيال المتزايدة. تُعد الهند أكبر سوق لتطبيق واتساب بأكثر من 500 مليون مستخدم.

اليوم السابع