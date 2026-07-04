أمازون ليو يقترب من الإنترنت الفضائى.. منافس ستارلينك يملك الآن نحو 400 قمر

تقترب أمازون من تشغيل أولي لخدمة الإنترنت الفضائي Leo خلال هذا العام، بعد إطلاق دفعة جديدة من الأقمار الصناعية رفعت شبكتها إلى ما يقارب 400 قمر في المدار، لتدخل الشركة عمليًا في سباق شديد الحساسية مع ستارلينك التابعة لسبيس إكس، في سوق يربط الإنترنت بالمدار الأرضي المنخفض لا بالأبراج الأرضية فقط.

بداية خدمة بعد 14 عملية إطلاق

وفقًا لتقرير منشور في رويترز، قال مسؤول أمازون ليو كريس ويبر يوم الخميس 2 يوليو 2026 إن الشركة أكملت عددًا كافيًا من الإطلاقات لبدء الخدمة الأولية هذا العام، بعد إطلاق 29 قمرًا جديدًا من فلوريدا على صاروخ Atlas V تابع لتحالف الإطلاق المتحد، ووصل عدد أقمار شبكة ليو إلى 394 قمرًا في المدار من أصل 398 أُطلقت منذ أبريل 2025.

سباق مع ستارلينك على الأرض والسماء

تخطط أمازون لنشر أكثر من 3,200 قمر لتوفير تغطية إنترنت عالمية من الفضاء، مع أجهزة استقبال موجهة للمستهلكين والحكومات والشركات، بينما تمتلك ستارلينك نحو 10,000 قمر، وتستهدف أمازون بدء الخدمة قرب القطبين أولًا ثم التوسع تدريجيًا نحو خط الاستواء، وتعتمد الشركة على حجوزات إطلاق ضخمة تصل قيمتها إلى ما لا يقل عن 82 مليار دولار، رغم تعطل بعض الصواريخ المخطط استخدامها مثل New Glenn من بلو أوريجن وVulcan من تحالف الإطلاق المتحد.

اليوم السابع