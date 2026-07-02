جوجل تطلق نموذجًا جديدًا يصنع الصور فى 4 ثوانٍ

كشفت جوجل عن نانو بانانا 2 لايت، نموذج جديد لتوليد الصور داخل عائلة جيميني، يستهدف السرعة والتكلفة المنخفضة بدل الاكتفاء بجودة بصرية عالية فقط، الفكرة هنا أن الشركات والمطورين لا يريدون صورة واحدة مبهرة، بل آلاف المحاولات السريعة لتصميم إعلان، أو تجربة واجهة، أو بناء محتوى بصري قابل للتعديل، لذلك تدفع جوجل بنموذج قادر على إنتاج الصورة خلال ثوان معدودة، مع ربطه لاحقًا بنموذج فيديو لتحويل الصورة الثابتة إلى مشهد متحرك.

الصورة خلال 4 ثوان

وفقًا لإعلان منشور على مدونة جوجل، فإن نانو بانانا 2 لايت هو أسرع نماذج جيميني للصور وأكثرها كفاءة من حيث التكلفة، ويولد مخرجات نص إلى صورة خلال 4 ثوان، بسعر 0.034 دولار لكل 1,000 صورة بدقة 1K، ويتاح عبر جوجل إيه آي ستوديو وواجهة جيميني البرمجية ومنصة جيميني للمؤسسات، كما يبدأ طرحه داخل منتجات استهلاكية مثل AI Mode في البحث وتطبيق جيميني ومنتجات أخرى.

الصورة والفيديو في خط واحد

جوجل أطلقت أيضًا جيميني أومني فلاش للمطورين، وهو نموذج لتوليد الفيديو والتحرير بالمحادثة، وتقول إن المطور يستطيع استخدام نانو بانانا 2 لايت لإنتاج صورة بسرعة، ثم تمريرها إلى أومني فلاش لتحويلها إلى فيديو، كما تؤكد أن النماذج تستخدم علامة SynthID المائية للتحقق من المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، ما يضع الخبر في منطقة حساسة بين تسريع الإنتاج البصري ومخاوف التضليل والمحتوى الاصطناعي المنتشر على المنصات.

اليوم السابع