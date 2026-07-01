“مايكروسوفت” تعتزم تسريح آلاف الموظفين في أحدث جولة لخفض التكاليف

تعتزم شركة “مايكروسوفت” تنفيذ جولة جديدة من تسريح الموظفين تشمل أقل من 2.5% من إجمالي قوتها العاملة، في إطار مساعيها لخفض التكاليف بالتزامن مع مواصلة التوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي.

وذكرت مجلة “بيزنس إنسايدر”، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الشركة قد تعلن عن جولة التسريحات في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن القرار سيطال آلاف الموظفين، بينهم عاملون في أقسام المبيعات والاستشارات، إلى جانب وظائف في قطاع الألعاب “إكس بوكس”.

وتأتي الخطوة في وقت تواصل فيه شركات أمريكية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والتمويل، تقليص أعداد العاملين لديها لاحتواء النفقات، مع ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ووفقا لآخر إفصاحات الشركة، بلغ عدد موظفي “مايكروسوفت” بدوام كامل نحو 228 ألف موظف حتى 30 يونيو 2025.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت في وقت سابق بأن وحدة “إكس بوكس” تعتزم إجراء تخفيضات كبيرة في الوظائف وتقليص ميزانيات التسويق وبنود إنفاق أخرى، كما تدرس الشركة خيارات لإعادة هيكلة الوحدة، من بينها فصلها كشركة مستقلة أو إعادة تنظيمها كشركة تابعة مملوكة بالكامل.

وسبق أن أعلنت “مايكروسوفت” في يوليو 2025 تسريح نحو 4% من قوتها العاملة، في واحدة من أكبر عمليات خفض الوظائف التي نفذتها خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل موجة أوسع من تقليص العمالة في قطاع التكنولوجيا، إذ أعلنت شركة “ميتا” خططًا لخفض 10% من قوتها العاملة، فيما كشفت “أمازون” عن خطط لإلغاء نحو 16 ألف وظيفة على مستوى العالم، بالتزامن مع زيادة الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي

اليوم السابع