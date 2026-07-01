ترامب يهدد العليا الأمريكية بـ «تشريع استثنائي» بسبب المواطنة بالولادة

ألغت المحكمة العليا الأمريكي امس، أمرا تنفيذيا أصدره الرئيس دونالد ترامب بموجبه يتم حرمان الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من الحصول على الجنسية الامريكية.

وأكدت المحكمة العليا في قراراها ان الجنسية بالولادة حق يكفله التعديل الرابع عشر لـ الدستور الأمريكي ما اثار غضب ترامب ودعا الكونجرس إلى إقرار تشريع لإنهاء حق المواطنة بالولادة في تحدي للقضاة.

في منشور على موقع تروث سوشيال بعد صدور الحكم القضائي، كتب ترامب: أيدت المحكمة العليا مبدأ الجنسية بالولادة، وهو أمر مؤسف لبلادنا، لكن بإمكاننا تدارك ذلك بسهولة في الكونجرس من خلال تشريع، بدعم من الرئيس، وهو ما تم تحديده خلال هذه العملية.

وأضاف: لا حاجة لتعديل دستوري طويل ومعقد! على الكونجرس أن يبدأ اليوم العمل على إنهاء مبدأ الجنسية بالولادة، وهو مكلف وغير عادل لبلادنا. سأدعمهم دعمًا كاملًا وشاملًا!.

وفقا لوكالة أسوشيتد برس، الحكم الذي صدر بأغلبية ستة إلى ثلاثة أصوات، ثاني مرة هذا العام التي تبطل فيها المحكمة مبادرة مهمة لترامب بعد قرارها في فبراير بإلغاء الرسوم الجمركية العالمية الشاملة.

وجاء الحكم في قضية بالغة الأهمية ضمن معركة ترامب الأوسع لتشديد سياسات الهجرة، بعدما كانت عدة محاكم أدنى علقت تنفيذ الأمر التنفيذي ومنعت دخوله حيز التنفيذ في أي ولاية.

واستندت أغلبية المحكمة في حكمها إلى التفسير الراسخ للتعديل الرابع عشر، الذي أقر بعد الحرب الأهلية التي بين عامي (1861-1865) ، وإلى قوانين فيدرالية لاحقة، معتبرة أن المولودين على الأراضي الامريكية يكتسبون الجنسية تلقائياً، مع استثناءات ضيقة تشمل أبناء الدبلوماسيين الأجانب ومن يولدون لقوات احتلال أجنبية.

وينص بند الجنسية في التعديل الرابع عشر للدستور على أن جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون في الولايات المتحدة وفي الولاية التي يقيمون فيها.

اليوم السابع