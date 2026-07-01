قال الأمين العام لحلف الناتو مارك روته إن إجراءات الدول الأوروبية لإعادة التسلح تساهم في الحفاظ على 195 ألف وظيفة في قطاع الدفاع بالولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة “فاينانشال تايمز” عن روته قوله: “إن توجه أوروبا نحو إعادة التسلح يدعم 195 ألف وظيفة في قطاع الدفاع الأمريكي بفضل طلبات أسلحة بقيمة 300 مليار دولار”.

وفي مقابلة مع الصحيفة، دعا روته منتجي المعدات العسكرية في دول الناتو إلى استغلال الزيادة في الإنفاق الدفاعي البالغة 250 مليار دولار خلال العامين الماضيين لزيادة الإنتاج عوضا عن رفع الأسعار.

وأشار روته إلى أن أوروبا لا تستطيع شراء بعض القدرات الرئيسية إلا من الولايات المتحدة، واصفا القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية بأنها بالغة الأهمية للردع الجماعي في إطار الناتو.

وفي الوقت ذاته، أقر روته بوجود مشاكل في الطاقات الإنتاجية في أوروبا والولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أن خطوط إنتاج إضافية قيد الإنشاء بالفعل.

في السنوات الأخيرة، سجلت روسيا نشاطا غير مسبوق لحلف الناتو على حدودها الغربية، حيث يوسع الحلف مبادراته متذرعا بأنه “ردع للعدوان الروسي”.

وقد أعربت السلطات الروسية مرارا عن قلقها إزاء تعزيز قوات الحلف في أوروبا. وتؤكد وزارة الخارجية الروسية باستمرار أن روسيا تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على أساس متكافئ، مع ضرورة تخلي الغرب عن مسار عسكرة القارة.

اليوم السابع