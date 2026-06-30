واتساب يتيح حجز «اسم مستخدم» بديل .. وداعاً لمشاركة رقم الهاتف

بدأ تطبيق واتساب في طرح إمكانية حجز أسماء المستخدمين (Usernames) بشكل تدريجي، تمهيدًا للإطلاق الرسمي للميزة خلال الأشهر المقبلة، ما يمنح المستخدمين فرصة تأمين الاسم الذي يرغبون فيه قبل إتاحته للجميع على نطاق واسع.

خطوة جديدة لتعزيز الخصوصية على واتساب

وأوضحت الشركة أن الميزة الجديدة ستسمح للمستخدمين مستقبلًا بمشاركة اسم المستخدم الخاص بهم بدلًا من رقم الهاتف عند التواصل مع الآخرين لأول مرة، وهو ما يهدف إلى تعزيز الخصوصية وتقليل الحاجة إلى مشاركة البيانات الشخصية بشكل مباشر.

وأكد واتساب أن المستخدمين سيحصلون على إشعار داخل التطبيق بمجرد تفعيل خيار حجز اسم المستخدم لحساباتهم، ويمكنهم حينها اختيار الاسم المناسب والاحتفاظ به قبل التوسع في إطلاق الميزة عالميًا لاحقًا هذا العام.

أسماء المستخدمين ليست بديلاً لهوية المستخدم

بحسب واتساب، فإن أسماء المستخدمين لا تهدف إلى إنشاء هوية اجتماعية مشابهة لمنصات التواصل الاجتماعي، بل تُستخدم كأداة إضافية لحماية الخصوصية، وسيكون بإمكان المستخدم اختيار أي اسم متاح، دون الحاجة إلى مطابقته لأسماء حساباته على المنصات الأخرى، كما يمكنه تغييره في أي وقت. ولن يوفر التطبيق دليلًا عامًا للأسماء أو اقتراحات للبحث عنها، ما يعني أن أي شخص سيحتاج إلى معرفة اسم المستخدم بدقة حتى يتمكن من بدء محادثة لأول مرة.

التواصل دون مشاركة رقم الهاتف

تستهدف الميزة الجديدة الحالات التي لا يرغب فيها المستخدم بمشاركة رقم هاتفه فورًا، مثل التواصل مع أشخاص جدد أو المشاركة في المجتمعات والمجموعات المختلفة، وعند تفعيل الميزة رسميًا، سيتمكن المستخدم من مشاركة اسم المستخدم الخاص به بدلًا من رقم الهاتف عند بدء محادثة جديدة مع شخص أو نشاط تجاري للمرة الأولى.

طبقة حماية إضافية عبر “مفتاح اسم المستخدم”

أعلن واتساب أيضًا عن إضافة اختيارية جديدة تُعرف باسم “مفتاح اسم المستخدم”، وهي طبقة أمان إضافية تمنع أي شخص من بدء محادثة مع المستخدم عبر اسم المستخدم فقط، وسيحتاج الطرف الآخر إلى هذا المفتاح قبل بدء التواصل لأول مرة، مع إمكانية تغييره أو تحديثه في أي وقت من قبل صاحب الحساب.

أكثر من 3 مليارات مستخدم وراء قرار الحجز المبكر

أوضحت الشركة أن فتح باب حجز أسماء المستخدمين قبل الإطلاق الرسمي جاء نتيجة تجاوز عدد مستخدمي واتساب حاجز 3 مليارات مستخدم عالميًا، ما يزيد من احتمالات التنافس على الأسماء المطلوبة، ولتسهيل عملية الاختيار، أضاف التطبيق أداة لتوليد أسماء مستخدمين متاحة تلقائيًا، كما سيتمكن صناع المحتوى والشركات الصغيرة والمؤسسات من حجز نفس الأسماء المستخدمة على منصتي Instagram وFacebook للحفاظ على هوية موحدة عبر منصات شركة Meta Platforms.

كيفية حجز اسم المستخدم

يمكن للمستخدمين حجز أسماء المستخدمين عبر تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار، ثم الانتقال إلى:

الإعدادات > الحساب > اسم المستخدم (Username)

وأكدت الشركة أن طرح الميزة سيستمر بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة، مع إرسال إشعارات داخل التطبيق للمستخدمين فور إتاحتها في بلدانهم.

اليوم السابع