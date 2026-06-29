ترامب : أرقام الفيفا تتجاوز أى بطولة كأس عالم فى التاريخ وهذا إنجاز لأمريكا

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب “الآن أرقام الفيفا تتجاوز بكثير أي بطولة كأس عالم فى التاريخ”، وأضاف ترامب – فى منشور عبر منصة تروث سوشيال- “هذا إنجاز عظيم للولايات المتحدة الأمريكية. شكرا للجميع!”.

وتقود الولايات المتحدة التنظيم المشترك لبطولة كأس العالم 2026 إلى جانب جارتيها كندا والمكسيك.

وتكتسب الاستضافة الأمريكية أهمية استثنائية كونها تحتضن الحصة الأكبر من مباريات البطولة (78 مباراة من أصل 104)، بما في ذلك المباراة النهائية التي تقرر إقامتها على ملعب “نيويورك نيو جيرسي” (ميتلايف ستاديوم) في 19 يوليو 2026.

وتتميز هذه النسخة التاريخية بزيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخباً لأول مرة، وتتوزع المنافسات داخل أمريكا عبر 11 مدينة رئيسية تمتلك بنية تحتية وملاعب عالمية، من أبرزها لوس أنجلوس، وميامي، ودالاس، وأتلانتا، وسياتل، مما يجعل البطولة فرصة لتعزيز الحضور الجماهيري القياسي وتسويق الرياضة داخل السوق الأمريكية الشمالية بشكل غير مسبوق.

اليوم السابع