إنستجرام يختبر أدوات جديدة تمنح المستخدمين تحكمًا أكبر فى خوارزمية المحتوى

يعمل تطبيق إنستجرام على اختبار مجموعة جديدة من الأدوات التي تمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في طريقة عمل خوارزمية عرض المحتوى، في خطوة تهدف إلى جعل تجربة التصفح أكثر تخصيصًا وفقًا لاهتمامات كل مستخدم.

وأوضح رئيس إنستجرام، آدم موسيري، أن الشركة تختبر طرقًا جديدة للوصول إلى ميزة “خوارزميتك” (Your Algorithm)، والتي تتيح للمستخدمين تحديد الموضوعات التي يرغبون في مشاهدة المزيد منها أو تقليل ظهورها. وأشار إلى أن هذه الميزة، التي أُطلقت العام الماضي، سيتم توسيع نطاقها لتشمل مزيدًا من أقسام التطبيق.

طرق جديدة لتخصيص المحتوى

وبحسب ما عرضه موسيري، تتضمن الاختبارات الحالية إمكانية سحب الشاشة إلى الأسفل داخل الصفحة الرئيسية لإظهار قائمة خاصة بإعدادات الخوارزمية، بالإضافة إلى نافذة مشابهة تظهر عند السحب للأعلى أثناء مشاهدة مقاطع Reels.

كما تختبر الشركة، إضافة أزرار أسفل كل مقطع Reels تتيح للمستخدم التعبير بسرعة عن رغبته في مشاهدة المزيد من المقاطع المشابهة أو تقليل ظهور هذا النوع من المحتوى، ما يساعد الخوارزمية على فهم اهتماماته بشكل أفضل.

وأكد موسيري، أن الهدف هو تحويل إعدادات الخوارزمية من مجرد خيار مخفي داخل التطبيق إلى جزء أساسي من تجربة استخدام إنستجرام، موضحًا أن بعض هذه الميزات لا يزال قيد الاختبار، بينما سيُطرح بعضها قريبًا، وقد لا يرى بعضها الآخر النور إذا لم يحقق النتائج المرجوة.

مطالب المستخدمين

ورغم هذه التحديثات، أظهرت التعليقات على منشور موسيري أن كثيرًا من المستخدمين لديهم مطلب مختلف، إذ طالب عدد كبير منهم بأن تعطي خوارزمية إنستجرام الأولوية لعرض منشورات الأشخاص الذين يتابعونهم بالفعل، بدلاً من التركيز على المحتوى المقترح الذي أصبح يملأ صفحاتهم الرئيسية.

وتأتي هذه الاختبارات ضمن جهود شركة ميتا المستمرة لتحسين تجربة الاستخدام ومنح المستخدمين أدوات أكبر للتحكم في المحتوى الذي يظهر لهم على منصة إنستجرام.

اليوم السابع