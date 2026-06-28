تعرف على برنامج احتفال دار الأوبرا بذكرى ثورة 30 يونيو

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل إحتفالية فنية بعنوان “في حب مصر”، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وتقام الاحتفالية في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الثلاثاء 30 يونيو على المسرح الكبير وتحيها الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي

باقة من الأعمال الوطنية الحماسية

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أشهر الأغاني الوطنية التي ترسخ مشاعر الولاء والانتماء، وتعكس الفخر بالهوية المصرية ومكانة الوطن.

ومن بين الأعمال المقرر تقديمها: “نشيد القسم، يا اللي عاش حبك يعلم، طوبة فوق طوبة، أقوى من الزمان، المصريين أهم، حبايب مصر، يا نسمة الحرية، الله يا بلادنا، أحلف بسماها” وغيرها.

ويشارك في الأداء نخبة من أصوات الأوبرا وهم: أحمد عصام، إيناس عز الدين، أحمد سعيد، مي حسن، محمد طارق، هند النحاس، أحمد عفت

تعزيز للهوية الوطنية

وأكدت دار الأوبرا أن الاحتفالية تأتي استمراراً لدورها الريادي في تعزيز الهوية الوطنية، واستعادة ذكريات اللحظات الفارقة في تاريخ مصر الحديث، التي جسدت إرادة الشعب وقدرته على صناعة مستقبله.

كما تشدد على رسالة الإبداع الملهمة والمحفزة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية.

اليوم السابع