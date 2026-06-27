جوجل تطلق تطبيقًا جديدًا لمتابعة الأسهم وتحليل الأسواق بالذكاء الاصطناعى

Finance المخصص لأجهزة أندرويد، في خطوة تمنح المستخدمين وسيلة جديدة لمتابعة الأسهم وإدارة المحافظ الاستثمارية والاطلاع على تحركات الأسواق المالية من خلال تطبيق مستقل، دون الحاجة إلى استخدام متصفح الإنترنت.

ويمثل التطبيق أكبر تحديث لخدمة Google Finance منذ سنوات، إذ يجمع بين ملخصات الأسواق المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والرسوم البيانية التفاعلية، وقوائم المراقبة المخصصة، وأدوات متابعة المحافظ الاستثمارية في تجربة مصممة خصيصًا للهواتف الذكية.

ويتيح التطبيق للمستخدمين متابعة أسعار الأسهم، وإنشاء قوائم بالشركات المفضلة، والحصول على تحديثات مالية مخصصة، سواء للمستثمرين الجدد أو أصحاب الخبرة الذين يبحثون عن وصول أسرع إلى بيانات الأسواق.

ومن أبرز المزايا الجديدة استخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم ملخصات تشرح أسباب ارتفاع أو انخفاض الأسهم، مع استعراض أحدث تطورات الشركات والعوامل المؤثرة في الأسواق، بهدف تبسيط متابعة الأخبار المالية وتوفير سياق يساعد المستخدمين على فهم حركة الأسواق، دون أن تقدم هذه الملخصات توصيات استثمارية.

كما يوفر التطبيق أدوات محسنة لمقارنة الأسهم، حيث يمكن للمستخدمين عرض أداء عدة شركات جنبًا إلى جنب، ومقارنة الأسعار والمؤشرات المالية ونسب التقييم وآخر الأخبار من شاشة واحدة، بما يسهل اتخاذ قرارات الاستثمار دون الحاجة إلى التنقل بين مواقع مالية متعددة.

ويضم التطبيق أيضًا أدوات أكثر تطورًا لإدارة المحافظ الاستثمارية، تتيح متابعة الأصول المملوكة، والحصول على تنبيهات بشأن الشركات التي يتابعها المستخدم، بالإضافة إلى رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي حول التطورات التي قد تؤثر في الاستثمارات.

ويتضمن Google Finance رسومًا بيانية تفاعلية محدثة، إلى جانب موجز للأخبار المالية المرتبطة بالأسهم والقطاعات المختلفة، بحيث تظهر الأخبار ذات الصلة بالتزامن مع تحركات الأسعار، لمساعدة المستخدمين على فهم أسباب تغيرات السوق.

وأكدت جوجل أن التطبيق بدأ في الوصول تدريجيًا إلى مستخدمي أندرويد، على أن يتوسع طرحه خلال الأسابيع المقبلة.

اليوم السابع