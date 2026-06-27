آبل تسعى للحصول على موافقة أمريكية لشراء رقائق ذاكرة من شركة صينية

تسعى شركة آبل للحصول على موافقة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشراء رقائق ذاكرة من شركة ChangXin Memory Technologies (CXMT) الصينية، رغم إدراجها على القائمة السوداء لوزارة الدفاع الأمريكية، في خطوة تستهدف الحد من تأثير الارتفاع الحاد في أسعار رقائق الذاكرة على تكلفة أجهزتها.

وجاء تحرك آبل في ظل الزيادة الكبيرة في أسعار رقائق الذاكرة، مدفوعة بالطلب المتنامي من شركات الذكاء الاصطناعي التي تستخدم كميات ضخمة من هذه الرقائق لتشغيل مراكز البيانات، وهو ما انعكس على تكلفة إنتاج أجهزة مثل آيباد وماك بوك.

وكانت الشركة قد رفعت مؤخرًا أسعار أجهزة آيباد وماك بوك، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على تحمل الزيادة المستمرة في تكلفة رقائق الذاكرة والتخزين، ما دفعها إلى البحث عن مورد جديد يمكنه توفير الرقائق بأسعار أقل وتقليل اعتمادها على عدد محدود من الموردين الحاليين.

وتعد CXMT أكبر شركة صينية لتصنيع رقائق الذاكرة، إلا أنها أُدرجت على القائمة السوداء لوزارة الدفاع الأمريكية بدعوى ارتباطها بالجيش الصيني، كما أضيفت إلى قائمة الكيانات التابعة لوزارة التجارة الأمريكية، ما يجعل التعامل معها يتطلب موافقات حكومية خاصة يصعب الحصول عليها.

وبحسب التقرير، بدأت آبل التواصل مع وزارة التجارة الأمريكية منذ أكثر من شهر للحصول على الموافقة، كما أجرت اتصالات مع مسؤولين وشخصيات مؤثرة في واشنطن لدعم طلبها، إلا أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستوافق على الطلب.

وتعكس هذه الخطوة التحديات التي تواجهها شركات التكنولوجيا الأمريكية، إذ تحاول الموازنة بين ارتفاع تكاليف مكونات الأجهزة بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي، وبين القيود الأمريكية المفروضة على التعاون مع شركات الرقائق الصينية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

اليوم السابع