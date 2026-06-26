فانس يعلن إجراء الإمارات محادثات مباشرة غير مسبوقة مع الحرس الثوري الإيراني

صرح نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، بأن الإمارات تجري محادثات غير مسبوقة مع إيران، تشمل حوارا مباشرا مع الحرس الثوري.وأشار فانس في مقابلة مع منصة UnHerd إلى أن هذه المحادثات تأتي في سياق جهود خفض التوتر الإقليمي، حيث تم الاتفاق بين واشنطن وطهران على إنشاء قناة اتصال مباشرة بين الحرس الثوري والقوات المركزية الأمريكية (CENTCOM) بهدف تخفيف حدة التوتر وحل القضايا الخلافية. وأكد فانس أن هذه القناة بدأت بالفعل في العمل.

وتأتي تصريحات فانس في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات دبلوماسية، حيث أفادت تقارير بأن الإمارات وإيران توصلتا إلى تفاهمات تشمل تعهد طهران بوقف الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على الأراضي الإماراتية، مقابل تفاهمات اقتصادية وأمنية، وسط أنباء عن زيارة مسؤولين إيرانيين إلى أبوظبي ولقاءات متبادلة لبحث آليات التنفيذ.

ونفت الإمارات رسميا تقارير تحدثت عن تحويل مبالغ مالية بعشرات المليارات من الدولارات إلى إيران، ووصفتها بأنها “لا أساس لها من الصحة”.

يُذكر أن فانس كان قد صرح سابقا بأن صندوق إعادة إعمار إيران، المقدر بـ 300 مليار دولار، ستموله دول الخليج وليس الولايات المتحدة، مشددا على أن “لا دولارا واحدا من هذه الأموال يأتي من الولايات المتحدة”، وأن حصول إيران على هذه الأموال مرهون بإثبات سلوكها كدولة طبيعية قابلة للاستثمار لدى جيرانها الخليجيين.

روسيا اليوم