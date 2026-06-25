جوجل تتيح الانضمام لاجتماعات «Meet» على أجهزة iOS دون تسجيل حساب

أعلنت جوجل عن تحديث جديد يسهّل على مستخدمي هواتف آيفون الانضمام إلى اجتماعات Google Meet، إذ لم يعد من الضروري تثبيت تطبيق Google Meet أو Gmail للمشاركة في الاجتماعات.

وبموجب التحديث الجديد، يمكن لمستخدمي أجهزة iPhone وiPad الانضمام مباشرة إلى الاجتماعات عبر متصفح Safari بمجرد الضغط على رابط الدعوة، حيث يتم توجيههم تلقائياً إلى المتصفح إذا لم تكن تطبيقات جوجل مثبتة على أجهزتهم.

الدخول للاجتماعات دون تسجيل حساب جوجل

كما أتاحت جوجل إمكانية الانضمام إلى الاجتماعات دون الحاجة إلى تسجيل الدخول بحساب Google، إذ يمكن للمستخدم إدخال اسمه فقط ثم طلب الانضمام إلى الاجتماع خلال ثوانٍ، ما يجعل الوصول إلى الاجتماعات أسرع وأسهل، خصوصاً للأشخاص الذين لا يستخدمون خدمات جوجل بشكل منتظم.

ويأتي هذا التغيير بعد سنوات من اشتراط تثبيت أحد تطبيقات جوجل على أجهزة آيفون للمشاركة في اجتماعات Meet، وهو ما كان يمثل عقبة أمام بعض المستخدمين الذين يفضلون الاعتماد على التطبيقات والخدمات المدمجة في نظام iOS.

وتشير جوجل إلى أن طرح الميزة بدأ بالفعل للمستخدمين حول العالم، وقد يستغرق وصولها إلى جميع الأجهزة نحو أسبوعين.

4 خطوات لدخول الاجتماعات

وتتم عملية الانضمام إلى الاجتماع عبر أربع خطوات بسيطة: الضغط على رابط الاجتماع، ثم إدخال الاسم أو تسجيل الدخول بحساب Google، والسماح بالوصول إلى الكاميرا والميكروفون، وأخيراً الضغط على زر «طلب الانضمام».

وتُعد هذه الخطوة جزءاً من جهود جوجل لتبسيط تجربة الاجتماعات المرئية وزيادة سهولة الوصول إليها عبر مختلف المنصات، خاصة على أجهزة آبل التي يعتمد مستخدموها بشكل متزايد على الحلول القائمة على المتصفح دون الحاجة إلى تنزيل تطبيقات إضافية.

اليوم السابع