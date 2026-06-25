كيف تغير ميزة إعادة ترتيب الشبكة طريقة عرض حسابك على إنستجرام؟

أعلن تطبيق إنستجرام عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إعادة ترتيب المنشورات داخل الملف الشخصي وفقًا لتفضيلاتهم، في خطوة تمنحهم مزيدًا من التحكم في طريقة عرض المحتوى على حساباتهم.

وتنهي الميزة الجديدة أحد أبرز القيود التي رافقت التطبيق لسنوات، حيث كانت المنشورات تظهر داخل الصفحة الشخصية وفقًا للتسلسل الزمني لنشرها، مع إمكانية تثبيت عدد محدود من المنشورات فقط أعلى الصفحة، بينما تظل بقية المنشورات مرتبة بحسب تاريخ نشرها دون إمكانية تعديل مواقعها.

تحديث انستجرام الجديد

وبموجب التحديث الجديد، أصبح بإمكان المستخدمين نقل أي منشور إلى أي مكان داخل شبكة العرض الخاصة بالحساب، بغض النظر عن تاريخ نشره، وبذلك يمكن إعادة تنظيم الصفحة بالكامل بحيث تظهر المنشورات القديمة أو المهمة في مواقع أكثر بروزًا إلى جانب المحتوى الأحدث، دون الحاجة إلى حذف المنشورات أو إعادة نشرها.

وأكدت إنستجرام أن عملية إعادة الترتيب تتم بطريقة بسيطة، حيث يمكن للمستخدم الدخول إلى صفحته الشخصية والضغط مطولًا على أي منشور ثم اختيار خيار “إعادة ترتيب الشبكة”، وبعدها يمكن سحب المنشورات وإفلاتها في المواقع التي يرغب بها قبل حفظ التغييرات النهائية.

ورغم المرونة الجديدة التي توفرها الميزة، فإن بعض العناصر ستظل ثابتة في أماكنها، إذ أوضحت الشركة أن المنشورات المثبتة ومقاطع “ريلز” المثبتة ستبقى في أعلى الصفحة ولن تتأثر بعملية إعادة الترتيب، بينما يمكن تعديل مواقع بقية المنشورات الموجودة أسفلها بحرية كاملة.

وترى إنستجرام أن الميزة الجديدة ستساعد المستخدمين على إبراز مراحل أو مشروعات جديدة في حياتهم، وإعادة تقديم محتوى قديم بطريقة مختلفة، فضلًا عن تحسين الشكل البصري للحسابات الشخصية والمهنية، كما تمنح صناع المحتوى والعلامات التجارية فرصة لإعادة تنظيم صفحاتهم بما يتماشى مع اهتماماتهم الحالية أو توجهاتهم الجديدة دون الحاجة إلى إزالة المحتوى المنشور سابقًا.

ويأتي إطلاق هذه الميزة في وقت تتزايد فيه المنافسة بين منصات التواصل الاجتماعي على توفير أدوات تمنح المستخدمين مزيدًا من المرونة في إدارة المحتوى وعرضه، خاصة مع تزايد أهمية الهوية البصرية للحسابات الشخصية وحسابات صناع المحتوى.

وبدأت إنستجرام طرح ميزة إعادة ترتيب شبكة العرض عالميًا لمستخدمي هواتف أندرويد وآيفون، مشيرة إلى أنها متاحة لجميع المستخدمين دون قيود تتعلق بنوع الحساب، وفي حال عدم ظهور الميزة، تنصح الشركة بالتأكد من تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار متاح.

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اليوم السابع