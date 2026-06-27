يوتيوب تضيف مزايا جديدة إلى Shorts.. تشغيل أسرع وتجربة مشاهدة أكثر سلاسة

تواصل يوتيوب تطوير منصة الفيديوهات القصيرة Shorts عبر إطلاق مجموعة من المزايا الجديدة التي تستهدف تحسين تجربة المستخدم، وذلك من خلال منح المشاهدين مزيدًا من التحكم في طريقة عرض المحتوى، إلى جانب تقليل العناصر التي قد تشتت الانتباه أثناء المشاهدة.

ومن أبرز التحديثات الجديدة في يوتيوب، إتاحة تشغيل مقاطع Shorts بسرعة تصل إلى 2x، وهي ميزة تمنح المستخدمين القدرة على استهلاك المحتوى بوتيرة أسرع أو الانتقال سريعًا إلى الأجزاء التي تهمهم داخل الفيديو ، وترى يوتيوب أن هذه الإضافة ستساعد المستخدمين على الوصول إلى المعلومات في وقت أقل والاستمتاع بالمقاطع بطريقة أكثر مرونة.

كما أدخلت المنصة تعديلات على أدوات التفاعل مع الفيديوهات، حيث أصبح بإمكان المستخدمين تحسين توصيات المحتوى من خلال خياري “غير مهتم” و”لا أوصي بهذه القناة” ، بما يتيح لهم التحكم بشكل أكبر في نوعية الفيديوهات التي تظهر ضمن الصفحة الرئيسية أو أثناء تصفح Shorts.

وضع جديد لمشاهدة دون تشتيت

وفي إطار تحسين تجربة المشاهدة، أطلقت يوتيوب أيضًا وضع “الشاشة الواضحة” (Clear Screen)، الذي يخفي مؤقتًا جميع الأزرار والرموز والنصوص الظاهرة فوق الفيديو، ما يسمح للمستخدمين بالتركيز على المحتوى دون أي عناصر بصرية إضافية.

وأكدت يوتيوب ، أن هذه المزايا ستُطرح تدريجيًا للمستخدمين خلال الفترة المقبلة، دون الكشف عن جدول زمني محدد لإتاحتها عالميًا، مشيرة إلى أن الهدف من هذه التحديثات هو جعل استخدام Shorts أكثر سهولة وسلاسة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل المنافسة المتزايدة بين منصات الفيديو القصير، إذ تواصل يوتيوب تعزيز خدماتها للحفاظ على نمو Shorts، التي أصبحت تحقق مئات المليارات من المشاهدات يوميًا، مع تزايد الإقبال على مشاهدتها ليس فقط عبر الهواتف الذكية، بل أيضًا على شاشات التلفزيون.

اليوم السابع