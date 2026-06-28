تحديث جديد لـ Google Calendar يحل واحدة من أكثر مشكلاته إزعاجًا

أعلنت شركة جوجل عن تحديث جديد لخدمة التقويم الخاصة بها Google Calendar، يعالج واحدة من أكثر المشكلات التي اشتكى منها المستخدمون على مدار سنوات، وذلك من خلال توسيع خيارات الألوان المتاحة لتنظيم الأحداث والمواعيد، ويستهدف التحديث المستخدمين الذين يعتمدون على Google Calendar لإدارة جداولهم الشخصية أو المهنية، خاصة أولئك الذين يتعاملون مع عدد كبير من الاجتماعات والمهام اليومية.

زيادة عدد الألوان من 11 إلى 24 لونًا

في السابق، كان Google Calendar يتيح للمستخدمين الاختيار من بين 11 لونًا فقط لتصنيف الأحداث المختلفة داخل التقويم، وهو ما كان يمثل عائقًا أمام المستخدمين الذين يمتلكون جداول مزدحمة تتضمن عشرات الفئات والأنشطة، ومع التحديث الجديد، رفعت جوجل عدد الألوان الافتراضية إلى 24 لونًا، ما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في تنظيم المواعيد والتمييز بينها بصريًا بشكل أسرع وأسهل.

دعم مخصص للألوان عبر نظام RGB

لم تكتفِ جوجل بزيادة عدد الألوان الافتراضية، بل أضافت أيضًا أداة اختيار ألوان كاملة بنظام RGB على نسخة الويب من الخدمة، وتتيح هذه الميزة للمستخدمين الوصول إلى ما يصل إلى 200 لون مخصص، ما يسمح بإنشاء نظام تصنيف أكثر دقة للأحداث والاجتماعات والمشروعات المختلفة.

وأكدت الشركة أن هذه الإضافة جاءت استجابةً لطلبات طويلة الأمد من مستخدمي الخدمة سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات.

وصول تدريجي للمستخدمين

بدأت جوجل بالفعل طرح التحديث الجديد تدريجيًا، حيث سيصل أولًا إلى حسابات Google Workspace ضمن قناة “Rapid Release”، قبل أن يتوسع لاحقًا ليشمل الحسابات الموجودة على قناة “Scheduled Release”، ومن المتوقع أن تبدأ عملية الإطلاق لهذه الفئة اعتبارًا من 29 يونيو 2026، على أن يصل التحديث تدريجيًا إلى جميع مستخدمي Google Workspace والمشتركين الأفراد والحسابات الشخصية.

مستخدمو الهواتف سيحصلون على 24 لونًا فقط

رغم أن مستخدمي نسخة الويب سيستفيدون من أداة اختيار الألوان الكاملة، فإن مستخدمي تطبيق Google Calendar على الهواتف الذكية سيظلون مقيدين باستخدام 24 لونًا افتراضيًا فقط، ورغم أن العديد من المستخدمين كانوا يأملون في الحصول على أداة RGB الكاملة على الهواتف، فإن مضاعفة عدد الألوان المتاحة من 11 إلى 24 لونًا تمثل تحسينًا ملحوظًا مقارنة بالإصدار السابق.

تحسينات مستمرة خلال 2026

يأتي هذا التحديث ضمن سلسلة من التحسينات التي أجرتها جوجل على خدمة التقويم خلال عام 2026، حيث أطلقت سابقًا مزايا جديدة لتسهيل إدارة المناطق الزمنية المختلفة عند إنشاء الأحداث، كما حسّنت تجربة استخدام نسخة الويب على الشاشات الكبيرة وعالية الدقة.

وتسعى الشركة من خلال هذه التحديثات إلى جعل Google Calendar أكثر مرونة وكفاءة للمستخدمين الذين يعتمدون عليه في تنظيم أعمالهم وحياتهم اليومية.

اليوم السابع