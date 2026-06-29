بوتين: يجب تقليل عواقب الهجمات الأوكرانية على الأهداف المدنية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضرورة تقليل عواقب الهجمات الأوكرانية على الأهداف المدنية إلى الحد الأدنى.

وقال بوتين، خلال اجتماع عُقد لمناقشة إمدادات الوقود للسوق المحلية في روسيا، وفقاً لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية: “أود أن أؤكد مجدداً ضرورة تقليل عواقب الضربات التي تستهدف أهدافنا المدنية، وعلى البنية التحتية”.

وأوضح بوتين أن أكبر مصافي النفط في روسيا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، مشدداً على ضرورة اتخاذ تدابير شاملة تتناسب مع حجم التحديات الحالية في توفير الوقود للسوق المحلية.

اليوم السابع