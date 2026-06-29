موجة الحر.. 10 حيل سريعة وفعالة لتبريد جسمك

مع الارتفاع المستمر في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يصبح الحفاظ على برودة الجسم أمرًا ضروريًا وليس مجرد وسيلة للشعور بالراحة، فالتعرض لفترات طويلة للحرارة قد يزيد من خطر الإصابة بالجفاف والإجهاد الحراري، وقد يتطور الأمر في بعض الحالات إلى ضربة شمس تستدعي التدخل الطبي، وفقًا لتقرير موقع “News18”.

وهناك خطوات بسيطة يمكن اتباعها يوميًا للمساعدة في خفض حرارة الجسم والوقاية من آثار الطقس الحار.. على النحو التالى:

احرص على شرب الماء باستمرار

يُعد الحفاظ على ترطيب الجسم الخطوة الأولى لمواجهة الحرارة، وينصح بشرب الماء على مدار اليوم حتى في حال عدم الشعور بالعطش، لأن الإحساس بالعطش قد يكون مؤشرًا متأخرًا على نقص السوائل، كما يمكن تناول ماء جوز الهند أو عصير الليمون الطبيعي للمساعدة في تعويض السوائل والأملاح.

استخدم الماء البارد على نقاط النبض

يساعد تمرير الماء البارد على الرسغين والرقبة والكاحلين وخلف الركبتين في خفض حرارة الجسم بسرعة، حيث تمر عبر هذه المناطق أوعية دموية قريبة من سطح الجلد، ما يمنح إحساسًا سريعًا بالانتعاش.

تناول أطعمة غنية بالماء

تساهم الفواكه والخضراوات ذات المحتوى المائي المرتفع في ترطيب الجسم، مثل البطيخ، والخيار، والشمام، والبرتقال، والفراولة، والطماطم، كما تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن الضرورية خلال الأجواء الحارة.

اختر الملابس المناسبة

يفضل ارتداء الملابس القطنية أو الكتانية الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة، لأنها تسمح بمرور الهواء وتساعد على تبخر العرق، مما يقلل من الشعور بالحرارة.

الاستحمام بالماء البارد

يمكن للاستحمام بالماء البارد أو الفاتر أن يساهم في خفض درجة حرارة الجسم بشكل ملحوظ، وإذا لم يكن ذلك متاحًا، فإن نقع القدمين في ماء بارد لبضع دقائق يمنح تأثيرًا مشابهًا.

جرب المنشفة الباردة

وضع منشفة مبللة بالماء البارد على الجبهة أو الرقبة أو الكتفين يعد من أسرع الوسائل لتخفيف الشعور بالحر، خاصة بعد التعرض للشمس.

تجنب الوجبات الثقيلة

تحتاج الوجبات الثقيلة أو الدسمة إلى مجهود أكبر أثناء الهضم، وهو ما يؤدي إلى إنتاج مزيد من الحرارة داخل الجسم، لذلك يُنصح بالاعتماد على وجبات خفيفة مثل السلطات والزبادي والفواكه.

تجنب الخروج وقت الذروة

يفضل البقاء في أماكن مظللة أو مكيفة خلال الفترة ما بين الساعة 11 صباحًا و4 عصرًا، حيث تبلغ درجات الحرارة أعلى مستوياتها، وعند الاضطرار للخروج، يجب ارتداء قبعة وشرب الماء بانتظام.

استخدم المراوح بذكاء

توفر المراوح شعورًا بالانتعاش، ويمكن تعزيز تأثيرها بوضع وعاء يحتوي على الثلج أمامها، ما يساعد على تبريد الهواء في الغرف الصغيرة لفترة مؤقتة.

قلل من مشروبات الكافيين

تؤدي المشروبات التي تحتوي على الكافيين إلى زيادة فقدان السوائل، ما قد يرفع خطر الجفاف. ويُفضل استبدالها بالماء أو مشروبات الأعشاب أو العصائر الطبيعية غير المحلاة.

أعراض تستدعى الانتباه في موجة الحر

إذا ظهرت أعراض مثل الدوار، أو التعرق الشديد، أو تشنجات العضلات، أو الصداع، أو الغثيان، أو الارتباك بعد التعرض للحرارة، فيجب الانتقال فورًا إلى مكان بارد، وشرب الماء، والحصول على الرعاية الطبية إذا استمرت الأعراض أو ازدادت سوءًا، فقد تكون هذه مؤشرات على الإصابة بالإجهاد الحراري أو ضربة الشمس.

اليوم السابع