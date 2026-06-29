فى يوم ميلادها.. محطات صنعت مشوار نوال الزغبى الفنى

تحتفل اليوم الإثنين النجمة اللبنانية نوال الزغبي بعيد ميلادها، بعدما نجحت على مدار أكثر من ثلاثة عقود في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الغناء في الوطن العربي، بفضل صوتها المميز وحضورها اللافت وقدرتها الدائمة على مواكبة التطور الفني.

وتمكنت نوال الزغبي منذ انطلاقتها في تسعينيات القرن الماضي من تحقيق نجاحات كبيرة، حيث قدمت عشرات الأغنيات التي تحولت إلى علامات بارزة في تاريخ الأغنية العربية، وحققت انتشارًا واسعًا في مختلف أنحاء العالم العربي، لتستحق لقب “النجمة الذهبية” الذي ارتبط باسمها لسنوات طويلة.

وخلال مسيرتها الفنية تعاونت مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين، وقدمت ألبومات ناجحة وأغنيات حققت ملايين المشاهدات عبر المنصات الرقمية، كما حصدت العديد من الجوائز والتكريمات تقديرًا لمسيرتها وإسهاماتها الفنية.

ولا تزال نوال الزغبي تحافظ على مكانتها بين نجوم الصف الأول، إذ تحرص على طرح أعمال غنائية جديدة تواكب الذوق الموسيقي الحديث، إلى جانب نشاطها المستمر في إحياء الحفلات والمهرجانات داخل الوطن العربي وخارجه، وسط تفاعل كبير من جمهورها.

مسيرة نوال الزغبي فى الكليبات

قدمت نوال الزغبي في مشوارها حوالى 12 ألبوم كما قدمت أكثر من 40 كليب خلال مسيرتها، سواء تم طرحها عبر القنوات الغنائية والفضائيات أو تم طرحها عبر قناة نوال الرسمية على يوتويب، وقد قدمت نوال فى مسيرة كليباتها كثيرا من الأفكار الجديدة والمختلفة وشهدت كليباتها على تغييرها لعشرات “اللوكات” التى كانت تفاجئ جمهورها بها طوال الوقت، وأشهرها “ماندم عليك”، “عنيك كدابين”، “ياما قالوا”، “دلعونا”، “حبيت ياليل”، “أغلى الحبايب”، “بيلبقلك”، “الليالى”، “اللى اتمنيته”، “روحى ياروحي”، “ولابحبك”، “عم بحكى مع حالى”، “غريبة ها الدنيا”، “تولع”، “ألف وميه”.

قدمت نوال أشهر دويتو على مدار مشوارها الفني مع النجم وائل كفورى بعنوان مين حبيبى أنا والذى يعتبر محطة مهمة لها .

اليوم السابع