حرارة الشمس كافية لطهى اللحم المقدد والبيض فى فرنسا.. فيديو

تعانى فرنسا من موجة حر قياسية غير مسبوقة حيث سجلت السلطات الصحية فى البلاد أكثر من 1000 حالة وفاة زائدة خلال الفترة الممتدة بين 24 و27 يونيو الجارى ، وانتشر عدد من تسجيلات الفيديو التي تظهر مدى سوء الوضع لدرجة أن شمس فرنسا أصبحت كافية لطهى البيض واللحم المقدد.

🔴: في الوقت الحالي هناك موجة حر تاريخية تجتاح اوروبا والناس بدات تتعب او تموت بسبب الحراره الشديده والمرتفعه عندهم!!! على سبيل المثال قدرت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل حوالي 1000 وفاة زيادة في فرنسا هالايام بالتزامن مع موجة الحر، مع توقعات بارتفاع العدد مع استمرار تسجيل… pic.twitter.com/m38K0Fd3XX — MOATH | معاذ (@M0ATH) June 29, 2026

وأظهر رجل في فرنسا كيف “طهى” وجبة إفطاره على نافذة منزله. كانت الحرارة كافية “لقلي” البيض واللحم المقدد

موجة حر فتاكة

وأشارت الهيئة إلى أن الموجة الحالية – التي استمرت 11 يوماً – قد تكون بنفس فتك موجة أغسطس 2003 التي أودت بحياة 14 ألفاً و800 شخص، مما يكشف مجدداً عن عدم استعداد البلاد لمواجهة مثل هذه الظروف المناخية القاسية، خاصة أن 25% فقط من المنازل الفرنسية مزودة بتكييف هواء.

وحذر الطبيب والنائب فيليب جوفان من أن العدد الحقيقي للضحايا لن يُعرف إلا بعد أيام، مع رصد حالات وفيات بين كبار السن في منازلهم، داعياً إلى تعزيز آليات التضامن مع الفئات الأكثر عزلة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية

اليوم السابع