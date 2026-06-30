ماكرون يظهر مجددا بنظارة شمسية.. تفاصيل

عادت النظارة الشمسية الشهيرة التي ارتداها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال كلمته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي مطلع العام الجاري، لتطل مجدداً على مسامع الرأي العام، بعد أن ظهر بها خلال استقباله سلطان عمان هيثم بن طارق في قصر الإليزيه بباريس، الأحد الماضى.

ماكرون يرتدى نظارة شمسية

وأشارت صحيفة تينيموس نوتثياس الإسبانية إلى أن ماكرون ارتدى النظارة ذات الإطار الأزرق خلال مراسم الاستقبال الرسمية، في مشهد أعاد إلى الأذهان اللحظة التي تحولت فيها هذه النظارة إلى ظاهرة عالمية، خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي، حيث ألقى كلمة باللغة الإنجليزية دعا فيها أوروبا إلى أن تصبح “أكثر قوة واكتفاءً ذاتياً” لمواجهة “المتنمرين”، في إشارة غير مباشرة إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وكانت النظارة قد أثارت موجة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، وتداول روادها صور ماكرون وهو يلقي خطابه، مع تكراره لعبارة “for sure” (بالتأكيد)، التي أصبحت مرتبطة بهذا الظهور.

هل هي مشكلة صحية أم رسالة سياسية؟

وقال مستشارو الرئيس الفرنسي إن ارتداء النظارة في هذه المناسبة لم يكن بسبب الرغبة في تجنب أشعة الشمس، بل لأنه ما زال يعاني من “مشاكل في العين”. ولم يقدم قصر الإليزيه مزيداً من التفاصيل حول الحالة الصحية للرئيس.

واستمر ماكرون في ارتداء النظارة خلال مراسم التوقيع مع سلطان عمان، وكذلك خلال منتدى الأعمال الفرنسي العماني الذي تلا ذلك.

النظارة رمز للصلابة الأوروبية

وكانت هذه النظارة قد تحولت إلى رمز للصلابة الأوروبية في مواجهة الضغوط الأمريكية ، بعد أن ارتداها ماكرون في دافوس، حيث دعا إلى تعزيز القدرات الأوروبية في المجالات الدفاعية والتكنولوجية والاقتصادية، وسط تصاعد التوترات بشأن تصريحات ترامب حول جرينلاند.

اليوم السابع