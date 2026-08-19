من هجوم سريع إلى خنق تدريجي.. كواليس إعلان ترامب وقف التفاوض مع إيران

كشف مسئول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب يتبني نهج جديد في التعامل مع إيران، بعدما أبلغ كبار مبعوثيه بوقف المحادثات مع طهران، عقب محاولات استمرت لأسابيع للدفع نحو تطورات إيجابية، دون تحقيق نجاح كبير، وفقا لشبكة سي ان ان.

وبحسب التقرير، أبلغ مسئولون في البيت الأبيض حلفائهم خلال الفترة الماضية إن الإدارة تغير استراتيجيتها تجاه طهران من الضغط السريع إلى الخنق التدريجي، وذكر المسئولون أن تعليمات ترمب لفريقه التفاوضي، الذي يضم نائب الرئيس جي دي فانس، والمبعوثين ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، وقف محادثاتهم مع إيران.

وبدلاً من التأكيد أن المحادثات تسير على نحو جيد، وأن اتفاقاً جديداً بات وشيكاً، كما كرر ترامب منذ انهيار وقف إطلاق النار الموقع في يونيو، أعلن الرئيس الأمريكي أنه لا توجد أي مفاوضات دبلوماسية جارية مع طهران.

وكتب ترامب في منشور على تروث سوشيال: لا توجد محادثات أو حوارات جارية، أو مجدولة، مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحصار البحري لا يزال ساريًا ونافذًا بالكامل. مضيق هرمز مفتوح ويعمل. جميع الألغام المائية أزيلت أو فجرت. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!

وقال مسئولون امريكيون الثلاثاء إن توجيهات ترامب لفريقه التفاوضي – الذي يضم نائب الرئيس جيه دي فانس والمبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر – بعدم الدخول في مفاوضات مع طهران جاءت بعد بعض المحادثات الإيجابية معها.

لكن ترامب لا يزال غير راض عن عدم استعداد طهران للاستجابة لمطالبه، فهو يريد الانتظار حتى يُبدي قادة البلاد استعدادًا جديدًا للتوصل إلى الاتفاق الذي يسعى إليه قبل استئناف المفاوضات.

وقبل يوم من منشور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، قدم كوشنر تقييمًا أكثر تفاؤلًا للمفاوضات خلال زيارة إلى الشرق الأوسط. قال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ربما أكثر جدية من أي وقت مضى، مضيفًا أن الفريق الأمريكي يتحدث مع شخصيات مختلفة داخل النظام.

على الجانب الاخر، نفى مسئولون إيرانيون إجراء أي محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة. وكان ترامب عبر سابقا عن غضبه من هذه النفيات، قائلًا إن إيران تمارس ألاعيبها، وأن المسؤولين حريصون على إبرام اتفاق في محادثات أكثر سرية.

وفي الكواليس، ازداد استياء ترامب من ملامح الاتفاق الذي تحاول إيران إبرامه مع عمان بشأن إدارة حركة المرور عبر مضيق هرمز، وهاجم ترامب عمان هذا الأسبوع، مهددًا بقصفها رغم أنها شريك استراتيجي للولايات المتحدة منذ عقود وقال للصحفيين: لا أعتقد أنهم تصرفوا بشكل لائق، لكننا سنتعامل معهم بسهولة تامة، كما نفعل مع غيرهم.

اليوم السابع