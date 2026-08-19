جوجل تخطط لنقل جميع عمليات إنتاج هواتف بيكسل خارج الصين

كشفت صحيفة نيكاي آسيا أن شركة جوجل على الأرجح ستصنع أجهزة بيكسل في فيتنام والهند بدءًا من عام 2027، مضيفة أن جوجل لن تُصنع أي جهاز بيكسل فى الصين ابتداءً من العام المقبل، وقد وسعت الشركة طاقتها الإنتاجية فى فيتنام والهند خلال السنوات الأخيرة، إلا أن معظم عمليات التصنيع لا تزال تتم فى الصين.

ووفقا لما ذكره موقع “engadget”، أفادت التقارير أن جوجل أبلغت مورديها أنها ستنقل إنتاج جميع هواتف بيكسل وساعاتها وسماعات الأذن خارج الصين بدءًا من عام 2027.

خطط جوجل للخروج من الصين

وقد استثمرت الشركة في معدات الاختبار وآلات التصنيع، بالإضافة إلى التحقق من عملية الإنتاج وتحسينها بدقة، وذلك لبناء أحدث هواتف بيكسل في فيتنام من الصفر، ويُقال إن هذا النجاح هو ما منح جوجل الثقة في قدرتها على بناء عمليات إنتاج أجهزتها الأخرى في البلاد أيضًا، فتصنيع الهواتف الذكية أكثر تعقيدًا من إنتاج سماعات الأذن والساعات الذكية.

كما أن خروج جوجل من الصين سيكون أسهل من خروج آبل، على سبيل المثال، لأنها لا تبيع أجهزة بيكسل رسميًا في البلاد، إضافةً إلى ذلك، لا تزال قاعدة مستخدمي هواتفها صغيرة نسبيًا.

كما يبدو أن جوجل أبلغت مورديها أنها تخطط لزيادة شحنات هواتف بيكسل بنسبة تتراوح بين 8 و10% هذا العام، مقارنةً بـ 12 مليون وحدة مُخطط لها في عام 2025.

وتأمل الشركة أن تُسهم هواتفها في زيادة عدد مستخدمي قدرات الذكاء الاصطناعى لمنصة جيميني، ولحماية نفسها من ارتفاع تكاليف مكونات الذاكرة، يُقال إن جوجل تُضمن طلباتها لرقائق ذاكرة الهواتف مع طلبات رقائق أعمال الحوسبة السحابية.

اليوم السابع